Він назвав це дипломатичним етикетом воєнного часу.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, чому міністри і президент Володимир Зеленський постійно носять оливково-зелені сорочки або камуфляжну форму.

У своєму інтерв'ю німецькому Focus чиновник заявив, що це можна назвати дипломатичним етикетом воєнного часу.

"Цей одяг пов'язує нас із дівчатами та хлопцями, які віддають своє життя за нашу країну. Ми будемо носити цю форму, поки війна не закінчиться. Вони символізують, що Україна бореться і буде продовжувати боротися. Неможливо носити костюм і краватку, коли твоя країна одягнена в уніформу і бореться за своє існування", - наголосив прем'єр.

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Зміни стилю президента

Після початку повномасштабної війни Росії проти України стиль президента Володимира Зеленського кардинально змінився. Як неодноразово писали ЗМІ, український гарант став ближчим до народу.

Особливе місце в гардеробі президента України займають патріотичні футболки, які уже стали трендом 2022 року, і чи не кожен українець прагне мати схожі у своїй колекції.

Весь одяг українського лідера зараз доволі бюджетний. Чого тільки вартий його лук під час відвідування Бучі після звільнення міста від російських окупантів: тоді президент був у кросівках всього за 50 доларів.

Однак не всім подобається новий стиль президента. Так, деякі користувачі розкритикували Зеленського за те, що він не одягнув офіційний одяг для візиту до США.

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