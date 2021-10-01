Шуфрича, який нещодавно став співвласником одного з телеканалів Медведчука, жартома назвали "телемагнатом".

Нардеп від "Опозиційної платформи – За життя" й голова комітету Ради з питань свободи слова Нестор Шуфрич викликав жваву дискусію у студії ток-шоу "Право на владу".

Шуфрич, виступаючи біля головного мікрофона, вирішив пригадати перемогу українського боксера Олександра Усика, що викликало бурхливу реакцію його політичних опонентів.

"У нас була унікальна ситуація об’єднати у радості всю країну, а влада… Вибачте, перемога Усика об’єднала б усіх – байдуже, хто якою мовою розмовляє", – почав член ОПЗЖ.

Однак депутата перебив політтехнолог і продюсер Володимир Петров. Він дотепно зауважив, що нещодавно Шуфрич став співвласником каналу з "пулу Медведчука" "Першого незалежного".

"Я розумію, що ви недавно стали телемагнатом і не зовсім розумієтеся на телебаченні… У мене питання: а хто відповідав, якби він (Усик – УНІАН) програв?" – поцікавився Петров.

На що Шуфрич відповів: "Ви знаєте, поразка іноді ще сильніше об’єднує людей, ніж радість перемоги".

Петров, своєю чергою, уточнив: "Кому, як не вам, це знати".

Тоді депутат ОПЗЖ чомусь заявив, що він "спортсмен".

"Я спортсмен. І співпереживання за чесний програш… Я зараз не хочу наводити приклади мого великого друга, об’єднає не менше, ніж радість перемоги", – сказав Шуфрич.

Усик переміг Джошуа одноголосним рішенням суддів і завоював пояси WBO, WBA, IBF і IBO в суперважкій вазі. Таким чином, українець став чемпіоном світу в ІІ ваговій категорії. Раніше боксер був абсолютним чемпіоном у першій важкій вазі.

Водночас в Україні перемога Усика роз’єднала прихильників боксу на два різні табори – одні спортсмена підтримували, інші нагадували про суперечливу політичну позицію Усика щодо окупації Криму.

Також українця звинувачували у лояльному ставленні до РПЦ та нагадували його співпрацю з дружиною кума Путіна.

Автор: Яна Ставська