За це рішення проголосували 247 депутатів.

Верховна Рада України призначила гендиректора "Укроборонпрому" Германа Сметаніна міністром з питань стратегічних галузей промисловості України. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк.

За його словами, за дане рішення проголосувало 247 народних депутатів України.

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Як повідомляв УНІАН, 5 вересня до Верховної Ради України за пропозицією фракції "Слуга народу" надійшли подання прем’єр-міністра про призначення нових кандидатур на посади у Кабінеті міністрів. Зокрема, тоді було подання про призначення Германа Сметаніна міністром з питань стратегічних галузей промисловості України.

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Сметанін Герман Володимирович народився 8 жовтня 1992 року у Харкові. Сметаніну лише 31 рік, проте він має 9 років виробничого досвіду. Він починав кар'єру інженера-конструктора на Львівському бронетанковому заводі, у 28 років став директором з виробництва Харківського бронетанкового заводу імені Малишева, а потім очолив сам завод.

У червні 2023 року Кабмін призначив новим гендиректором "Укроборонпрому" Германа Сметаніна. Тодішній міністр стратегічної промисловості Олександр Камишін наголосив, що Сметаніну поставили три головні задачі: наростити виробництво боєприпасів та військової техніки; побудувати в компанії ефективну антикорупційну інфраструктуру; трансформувати "Укроборонпром".

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