Партнери знають, що Україні потрібні сучасні системи ППО, зазначив міністр оборони.

Сьогодні Сполучені Штати Америки оголосять про новий пакет допомоги Україні.

"Я гадаю, ми сьогодні з вами почуємо оголошення чергового пакету допомоги Україні від США. Це буде за підписом Байдена... Там ми почуємо приємні новини. Я про них знаю, але почекаємо…", – повідомив на брифінгу міністр оборони Олексій Резніков.

На прохання журналістів міністр уточнив, що після його візиту до Брюсселя, де відбулося засідання в форматі "Рамштайн", всі присутні почули, що для України пріоритетом №1 є протиповітряна, протиракетна оборона.

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"Наші партнери це дуже добре зрозуміли, і сьогодні вони налаштовані саме на посилення захисту нашого неба. Це і нові системи Hawk (MIM-23)... NASAMS вже в дорозі з відповідно підготовленими нашими екіпажами. Також ми отримаємо систему Crotale від французьких партнерів", – зазначив Резніков.

За його словами, новий пакет для України, ймовірно, передбачає постачання боєприпасів для систем залпового вогню, боротьби з безпілотними літальними апаратами та БпЛА, які потрібні для розвідки та коригування вогню української артилерії.

"Головне – наші партнери налаштовані не тільки на короткочасну допомогу, а й на довготермінову перспективу. Тому ми обговорюємо абсолютно все – хаби з ремонту і відновлення техніки, створення нових майданчиків і розвиток замовлення у них тієї зброї, яка потрібна Україні", - додав міністр.

Він наголосив, що навіть перемога України не означите, що допомога західних партнерів зупиниться.

Війна в Україні: яку допомогу надає США

Як писав УНІАН, сталом на 21 вересня Україні було виділено військової допомогу від США на понад 25 млрд доларів. На 2023 рік передбачено виділення Україні додаткової допомоги в розмірі понад 12,3 млрд доларів.

На початку минулого місця США надали допомоги на суму 625 мільйонів доларів, в середині місяця – відправили боєприпаси і армійські вантажівки Humvee на загальну суму 725 млн доларів.

1 листопада стало відомо, що Пентагон відправляє Україні новий пакет військової допомоги – боєприпаси та інші засоби на загальну суму 275 мільйонів доларів.

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