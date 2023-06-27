Дмитро Фірташ має статус "радника постійного представництва Республіки Білорусь при міжнародних організаціях у Відні" з 2021 року.

Скандальний український олігарх Дмитро Фірташ намагається отримати статус дипломата та імунітет через роботу при UNIDO – однієї з агенцій у структурі ООН, завдання якої полягає у сприянні індустріалізації постколоніальних країн третього світу. "Дипломатом" його зробила Білорусь, щоб вберегти від екстрадиції до США.

Як пише DW, це випливає з тексту рішення Вищого земельного суду Відня у кримінальних справах від 14 червня, який опинився в розпорядженні медіа. У документі йдеться, що Дмитро Фірташ має статус "радника постійного представництва Республіки Білорусь при міжнародних організаціях у Відні" з 2021 року. І використовуючи це, одіозний бізнесмен посилається на свій дипломатичний імунітет, вимагаючи зупинити процедуру екстрадиції до США.

Щоб довести наявність у Фірташа статусу дипломата та дипломатичної недоторканості восени 2021 року його захист передав суду юридичну експертизу, яку підготував один із західноєвропейських професорів з міжнародного права. Своєю чергою Міністерство юстиції Австрії повідомило суду, що Дмитро Фірташ належним чином не акредитований при UNIDO. Також в нього немає відповідної акредитаційної картки від Міністерства закордонних справ Австрії. Це означає, що бізнесмен не є особою, на яку поширюються привілеї дипломата, у тому числі – дипломатичний імунітет.

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Зазначається, що суди попередніх інстанцій не визнали дипломатичного імунітету Фірташа. Проте Вищий земельний суд Відня у кримінальних справах повернув справу на розгляд до першої інстанції, і зобов'язав суд визначити, чи визнавати дипломатичний імунітет українського бізнесмена.

"У посольстві Білорусі у Відні на момент публікації статті не відповіли на запитання DW про те, чим саме займається Дмитро Фірташ у статусі радника постійного представництва Республіки Білорусь при міжнародних організаціях в австрійській столиці і чим саме він корисний Організації Об'єднаних Націй з промислового розвитку. Речник адвокатів Фірташа повідомив DW, що коментарі щодо судових процесів не надаються. Таким чином без відповіді залишилося запитання, чи було призначення Фірташа радником у Відні погоджене з правителем Білорусі Олександром Лукашенком або урядом у Мінську і з чиєї саме ініціативи українець почав працювати радником при представництві Білорусі", – зауважили автори матеріалу.

Справа Фірташа

Одіозний бізнесмен Дмитро Фірташ був затриманий в Австрії в березні 2014 року за запитом США. Утім його випустили під заставу у 125 мільйонів євро. Після цього він оскаржував свою екстрадицію в США. Фірташу загрожує до 50 років тюрми і конфіскація всіх активів.

Дмитро Фірташ став відомим після появи компанії "РосУкрЕнерго", яка виконувала роль газового посередника між Росією і Україною. У травні 2022 року арестовані облгази бізнесмена були передані "Нафтогазу", а вже в березні 2023 року у облгазах, які повʼязані з Фірташем, провели обшуки.

15 травня 2023 року СБУ та Бюро з економічної безпеки оголосили Фірташу про підозру. Його звинувачують у привласненні державного газу на мільярди гривень. Тоді підозри отримали також 8 топ-менеджерів його компаній.

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