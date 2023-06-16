Фірташ був затриманий в Австрії в березні 2014 року за запитом США. Пізніше його випустили під заставу в 125 мільйонів євро і з тих пір він оскаржує свою екстрадицію в США.

Австрійський суд відмовив в екстрадиції українського бізнесмена Дмитра Фірташа у США за звинуваченням його в корупції.

Як повідомляє АРnews, рішення було ухвалено судом на користь Фірташа 16 червня 2023 року. Сам Фірташ заперечує будь-які правопорушення зі свого боку, хоча проти нього висунуті звинувачення в США. Зокрема, він підозрюється в змові з метою дачі хабарів в Індії для видобутку титану, який використовується в реактивних двигунах.

"Австрійський суд виніс рішення на користь українського бізнесмена Дмитра Фірташа в багаторічній юридичній сазі щодо спроби США екстрадувати його за звинуваченням у корупції, відправивши справу про екстрадицію на повторний розгляд", - йдеться в повідомленні.

Справа Фірташа

Фірташ був затриманий в Австрії в березні 2014 року за запитом США. Пізніше його випустили під заставу в 125 мільйонів євро і відтоді він оскаржує свою екстрадицію в США.

У червні 2021 року проти Фірташа і Фукса ввели максимальний пакет санкцій, передбачений законодавством. Олігарху загрожує до 50 років в'язниці і конфіскація всіх активів.

Фірташ став відомим після появи скандальної компанії "РосУкрЕнерго" - газового посередника між Росією і Україною.

У травні 2022 року арестовані облгази Фірташа передали "Нафтогазу".

У червні 2022 року ДБР повідомило, що Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА), передали в управління 26 регіональних операторів газорозподільних систем.

Операторів газорозподільних мереж (так званих облгазів) в Україні налічується понад 40. Більше половини газу в країні розподіляє "Регіональна газова компанія", що належить бізнесменові Дмитру Фірташу.

17 березня 2023 року правоохоронці провели обшуки у 16 облгазах, пов'язаних з Фірташем.

15 травня 2023 року Дмитро Фірташ отримав підозру від СБУ та Бюро з економічної безпеки. Його звинувачують у привласненні державного газу на мільярди гривень. Також підозру оголосили 8 топ-менеджерам його компаній.

П'ятьом фігурантам, серед яких сам олігарх і керівник групи регіональної газової компанії Олексій Тютюнник, підозри повідомлені заочно, оскільки вони перебувають за кордоном. СБУ оприлюднила аудіозаписи телефонних розмов Фірташа з Тютюнником, що свідчать про махінації з реєстрами і спроби приховати кошти облгазів від арешту. За попередніми даними, за 7 років їх схема завдала збитків бюджету країни на 18 млрд гривень.

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