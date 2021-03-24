"Спутник V" знаходиться на розгляді у європейського регулятора.

Німеччина закликає Європейську комісію почати спільні закупки російської вакцини «Спутник-V» для країн-членів ЄС.

Про це пише Politico з посиланням на офіційного представника німецького уряду.

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«Ми попросили комісію почати процедуру закупки «Спутник-V». Зараз ми бачимо, що ЄК знаходиться у процесі запуску цієї процедури», – заявив він.

Чиновник уточнив, що спершу ЄК повинна дізнатися думку щодо цієї закупівлі інших членів союзу. Якщо контракт підпишуть, країни ЄС потенційно зможуть закуповувати дози російської вакцини.

В уряді Німеччини переконані, що процес розгляду ефективності й безпечності вакцини європейським регулятором не заважає вже готуватися до погодження поставки препарату у Кремля.

«Ми вважаємо, що цей процес може початися вже зараз, поки (розгляд регулюючих органів) все ще продовжується. Ми вважаємо правильним, якби ці перемовини вже почалися негайно», – додав представник уряду.

Щонайменше чотири країни ЄС лобіюють поставку російської вакцини, пише видання. Минулого тижня Єврокомісія заявила, що перемовин з розробниками Спутник-V ще не було, втім, там не заперечують, що «у будь-який час можуть ухвалити рішення про розширення портфеля вакцин».

«Спутник-V»: російська вакцина від коронавірусу

У серпні 2020 року президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія першою у світі зареєструвала вакцину від коронавірусу «Супутник V». Путін також стверджував, що одна з його дочок зробила собі щеплення цією вакциною.

Москва не надала міжнародній науковій спільноті жодних даних про випробування вакцини, що підтверджують її безпеку та ефективність проти COVID-19. Третя фаза клінічних випробувань вакцини перед реєстрацією не проводилася. Разом з тим росіяни оцінили ефективність своєї вакцини в 92%.

Президент Зеленський раніше заявляв, що Україна не закуповує російську вакцину, тому що ніхто не може гарантувати якість цієї вакцини.

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Автор: Яна Ставська