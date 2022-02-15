Відповідне рішення ухвалено через різке прискорення нарощування російських сил біля кордону України.

Сполучені Штати Америки тимчасово переводять роботу посольства з Києва у Львів.

Про це йдеться у заяві державного секретаря США Ентоні Блінкена, яка опублікована на сайті американського Посольства в Україні.

"У мене немає вищого пріоритету, ніж безпека і захищеність американців у всьому світі, і це, звісно, включає наших колег, які працюють у наших установах за кордоном. Ми з командою постійно переглядаємо ситуацію з безпекою, щоб визначити, коли розсудливість диктує необхідність внесення змін. З огляду на це, ми перебуваємо в процесі тимчасового перенесення діяльності нашого посольства в Україні з Києва до Львова через різке прискорення нарощування російських сил", - наголосив Блінкен.

Держсекретар заявив, що посольство продовжуватиме співпрацювати з українським урядом, координуючи дипломатичні контакти в Україні.

"Ми також продовжуємо наші інтенсивні дипломатичні зусилля для деескалації кризи", - запевнив держсекретар.

Він зазначив, що ці "запобіжні заходи жодним чином не підривають нашу підтримку чи відданість Україні".

"Наша підтримка суверенітету й територіальної цілісності України є непохитною. Ми також продовжуємо наші щирі зусилля для досягнення дипломатичного рішення, і далі контактуємо з російським урядом після розмови Президента Байдена з Президентом Путіним та моєї бесіди з міністром закордонних справ Лавровим. Шлях для дипломатії залишається відкритим, якщо Росія вирішить діяти сумлінно. Ми з нетерпінням чекатимемо повернення наших співробітників до посольства, як тільки дозволять умови", - заявив Блінкен.

Тим часом я наказав вжити цих заходів з однієї причини – безпеки наших співробітників – і ми наполегливо закликаємо всіх громадян США, які ще залишаються в Україні, негайно покинути країну.

Евакуація дипломатів з України: що відомо

Через загрозу російській агресії Канада та Австралія евакуюють свої посольства з Києва. А Німеччина переносить консульство з Дніпра до Львова і скорочує штат посольства в Києві.

Міністр закордонних справ Ізраїлю домовився з українськими колегами про те, що в разі початку вторгнення ізраїльське посольство буде перенесено з Києва до Львова.

Сім'ї співробітників латвійського посольства покинули Україну.

А французький посол в Україні закликав усіх громадян Франції, які залишаються у країні, запастися їжею, питною водою і теплим одягом.

Напередодні Міністерство закордонних справ Японії оголосило про евакуацію майже всіх співробітників посольства в Україні через зростання напруженості.

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