Кір'яненко має ряд тяжких хронічних захворювань, однак ліки, які передають йому рідні, він не отримує.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що стан здоров'я українця Ігоря Кір'яненка, якого незаконно утримують у Макіївській виправній колонії №32 на тимчасово окупованій території Донецької області, викликає серйозні занепокоєння та становить небезпеку для його життя.

Читайте такожРосійські окупанти затримали десятки кримських татар у СімферополіПро це Денісова повідомила у Telegram.

"Стан здоров'я Ігоря викликає серйозні занепокоєння, адже в анамнезі у нього тяжкі хронічні захворювання. Крім перенесених у полоні інфаркту міокарда та інсульту, у нього фіброзно-дегенеративний панкреатит, пухлина підшлункової залози, вірусний гепатит С, цукровий діабет, вторинний гіперпаратиреоз, хвороба нирок 3 стадії", - розповіла вона.

Крім того, за словами Денісової, Кір'яненко скаржиться на загальну слабкість та сильний біль у серці.

Водночас медичні препарати, які родина передає йому для зняття серцевих нападів та зниження артеріального тиску, не потрапляють до українця.

"Без ліків розвинулася серцева недостатність, тому він потребує негайної операції – стентування коронарних судин. Фізичний стан цивільного заручника значно погіршується з кожним днем, внаслідок чого життя перебуває у смертельній небезпеці", - наголосила омбудсмен.

Вона повідомила, що під час полону українця жорстоко катували електричним струмом, били, зламали ребра та вирвали зуби.

"Три роки Ігоря Кір’яненка виключають зі списків на обмін та не допускають до нього представників Міжнародного Комітету Червоного Хреста, ОБСЄ, ООН... Звертаюся до керівництва МКЧХ в Україні терміново здійснити візит до Ігоря Кір’яненка, сприяти його негайній госпіталізації та наданню кваліфікованої медичної допомоги", - зазначила омбудсмен.

Читайте такожНа окупованому Донбасі бойовики взяли у полон вчительку, яка їхала з Києва до літньої матеріДенісова також закликала координатора від ОБСЄ в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Шарлотту Реландер особисто втрутитись, сприяти наданню відповідної допомоги та порушити питання про його звільнення за станом здоров'я.

Вона нагадала, що Кір'яненко був незаконно затриманий 30 грудня 2018 року органами окупаційної адміністрації РФ на тимчасово окупованій території Донецької області.

До початку російської збройної агресії Кір'яненко займався приватним бізнесом у сфері стоматології, однак згодом був змушений покинути бізнес, оскільки доглядав паралізовану матір і молодшого брата, який має інвалідність внаслідок дитячого церебрального паралічу.

Нагадаємо, також Денісова повідомила, що українець Валерій Матюшенко, якого незаконно утримують у Макіївській виправній колонії №32 на тимчасово окупованій території Донецької області, перебуває у критичному стані.

За словами Денісової, згідно з рекомендаціями лікаря, медобстеження із залученням кваліфікованих спеціалістів мають відбуватися кожні три місяці, а Матюшенко потребує постійного медикаментозного забезпечення.

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Автор: Антоніна Доломанжи