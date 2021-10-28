При парламенті має бути створена дослідницька служба, повідомив спікер.

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук анонсував комплексний перегляд Регламенту парламенту.

Про це йдеться у повідомленні на сайті ВР.

Зазначається, що Стефанчук провів онлайн-зустріч із колишнім президентом Європейського парламенту Петом Коксом.

Сторони обговорили програму та визначили пріоритети восьмої зустрічі в межах Діалогів Жана Моне в Європарламенті. Зокрема, йшлося про майбутню модернізацію Верховної Ради та Регламенту, продовження реалізації парламентської реформи, а також подальшу ефективну співпрацю між українським та європейським парламентами.

Серед важливих кроків у питанні модернізації структури парламенту Стефанчук назвав насамперед створення при ВР дослідницької служби, яка повинна, зокрема, займатись якісною підготовкою найскладніших і найважливіших для держави законопроектів.

Читайте також"Потрібно боротися зі спамом": у "Слузі народу" анонсували зміни в роботі РадиКрім того, важливим у подальшій роботі стане закон про парламентську службу: забезпечення Апарату ВР відповідними правами і гарантіями, максимальна деполітизація органу; створення єдиного кодексу парламентської етики; модернізація Регламенту.

"Настав час комплексно переглянути питання Регламенту, який би дав можливість забезпечити права опозиції та коаліції і разом – життєдіяльності парламентського органу", – додав голова парламенту.

Своєю чергою, Кокс наголосив на тому, що модернізація Верховної Ради та Регламенту є пріоритетною, і європейські колеги відкриті до ефективної співпраці.

Зауважується, що у зустрічі також взяли участь представники Європарламенту, зокрема провідний член Європарламенту з підтримки демократії Міхаель Галер, а також директор НДІ в Україні Ієн Вудвард, представники Діалогів Жана Моне.

Нагадаємо, 28 січня народні депутати схвалили законопроект щодо особливостей правового статусу парламентських державних службовців.

Йдеться про проект закону "Про парламентську службу" (№4530). Метою ухвалення законопроекту є визначення особливостей правового регулювання парламентської служби та правового статусу парламентських службовців для дієвої та ефективної роботи Апарату із забезпечення діяльності Верховної Ради, її органів.

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Автор: Таня Поляковська