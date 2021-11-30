Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Єнс Столтенберг повідомив про гарантію безпеки як перевагу членства в Альянсі, чого не має Україна, оскільки є лише партнером НАТО, а не країною-членом.
Як свідчить стенограма на сайті НАТО, про це Столтенберг сьогодні заявив у Ризі перед початком дводенного засідання міністрів закордонних справ країн-членів Альянсу.
"Я думаю, ми повинні розуміти різницю між країнами-членами НАТО - Латвією та іншими Балтійськими країнами, Польщею, Румунією, і близьким партнером, який високо цінується - Україною. Ми надаємо підтримку Україні. Ми допомагаємо країнам-членам забезпечувати професійну підготовку, нарощувати потенціал і обладнання. Для країн-членів НАТО у нас є гарантії безпеки - стаття 5 (п'ята стаття Вашингтонського договору передбачає, що атака на одного члена НАТО має розглядатися як атака проти всіх членів - УНІАН), і ми маємо воєнну присутність, аби усувати будь-які можливості для воєнних прорахунків стосовно нашої здатності захищати і обороняти наших країн-членів", - заявив Столтенберг.
Він сказав, що НАТО вже продемонструвало впродовж останніх років різні варіанти реагування на попереднє застосування Росією воєнної сили проти України, і зокрема, застосовувалися жорсткі економічні і фінансові санкції, політичні санкції.
Також, за його словами, НАТО збільшило присутність на сході Європи, у Чорному і Балтійському морях, у повітрі, на суходолі і у морі, що стало прямою відповіддю на російське військове вторгнення в Україну і незаконну анексію Криму.
Можлива ескалація на кордоні: що відомо
Як повідомляв УНІАН, видання Washington Post, посилаючись на заяви своїх анонімних джерел, написало, що останнім часом Росія відновила нарощування військової сили на кордоні з Україною. Крім того, у соцмережах стали з'являтися відеоролики з ешелонами військової техніки, зокрема танками і ракетами, які перевозять в південні й західні регіони Росії. За даними видання, у США і Європі на це звернули увагу останніми тижнями - після завершення російсько-білоруських військових навчань "Захід-2021".
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У Міністерстві оборони України заперечили розповсюджену виданням The Washington Post інформацію про нарощування Росією військової сили біля українського кордону. Оприлюднені в ЗМІ дані про переміщення військ РФ у Міноборони називають "елементом спеціальних інформаційно-психологічних дій, які по суті є плановими заходами у рамках переміщення військ після завершення навчань".
Згодом видання Politico оприлюднило свіжі супутникові фотографії, які підтверджують повідомлення про те, що Росія знову зосереджує війська та військову техніку на кордоні з Україною.
Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв'ю виданню Military Times повідомив, що Росія сконцентрувала біля кордону з Україною 92 тис. військовослужбовців і готується до вторгнення наприкінці січня – на початку лютого 2022 року.
Москва заперечує звинувачення в підготовці нападу на Україну і навпаки вказує на активізацію сил НАТО біля російських кордонів.
Президент України Володимир Зеленський на прес-конференції 26 листопада висловив думку, що ескалація з боку Росії на кордоні чи з боку підтримуваних нею бойовиків на Донбасі може статися будь-якого дня.
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