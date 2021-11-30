Зокрема, йдеться про гарантії безпеки, які передбачають, що атака на одного члена НАТО має розглядатися як атака проти всіх членів.

Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Єнс Столтенберг повідомив про гарантію безпеки як перевагу членства в Альянсі, чого не має Україна, оскільки є лише партнером НАТО, а не країною-членом.

Як свідчить стенограма на сайті НАТО, про це Столтенберг сьогодні заявив у Ризі перед початком дводенного засідання міністрів закордонних справ країн-членів Альянсу.

"Я думаю, ми повинні розуміти різницю між країнами-членами НАТО - Латвією та іншими Балтійськими країнами, Польщею, Румунією, і близьким партнером, який високо цінується - Україною. Ми надаємо підтримку Україні. Ми допомагаємо країнам-членам забезпечувати професійну підготовку, нарощувати потенціал і обладнання. Для країн-членів НАТО у нас є гарантії безпеки - стаття 5 (п'ята стаття Вашингтонського договору передбачає, що атака на одного члена НАТО має розглядатися як атака проти всіх членів - УНІАН), і ми маємо воєнну присутність, аби усувати будь-які можливості для воєнних прорахунків стосовно нашої здатності захищати і обороняти наших країн-членів", - заявив Столтенберг.

Він сказав, що НАТО вже продемонструвало впродовж останніх років різні варіанти реагування на попереднє застосування Росією воєнної сили проти України, і зокрема, застосовувалися жорсткі економічні і фінансові санкції, політичні санкції.

Також, за його словами, НАТО збільшило присутність на сході Європи, у Чорному і Балтійському морях, у повітрі, на суходолі і у морі, що стало прямою відповіддю на російське військове вторгнення в Україну і незаконну анексію Криму.

Можлива ескалація на кордоні: що відомо

Як повідомляв УНІАН, видання Washington Post, посилаючись на заяви своїх анонімних джерел, написало, що останнім часом Росія відновила нарощування військової сили на кордоні з Україною. Крім того, у соцмережах стали з'являтися відеоролики з ешелонами військової техніки, зокрема танками і ракетами, які перевозять в південні й західні регіони Росії. За даними видання, у США і Європі на це звернули увагу останніми тижнями - після завершення російсько-білоруських військових навчань "Захід-2021".

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У Міністерстві оборони України заперечили розповсюджену виданням The Washington Post інформацію про нарощування Росією військової сили біля українського кордону. Оприлюднені в ЗМІ дані про переміщення військ РФ у Міноборони називають "елементом спеціальних інформаційно-психологічних дій, які по суті є плановими заходами у рамках переміщення військ після завершення навчань".

Згодом видання Politico оприлюднило свіжі супутникові фотографії, які підтверджують повідомлення про те, що Росія знову зосереджує війська та військову техніку на кордоні з Україною.

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв'ю виданню Military Times повідомив, що Росія сконцентрувала біля кордону з Україною 92 тис. військовослужбовців і готується до вторгнення наприкінці січня – на початку лютого 2022 року.

Москва заперечує звинувачення в підготовці нападу на Україну і навпаки вказує на активізацію сил НАТО біля російських кордонів.

Президент України Володимир Зеленський на прес-конференції 26 листопада висловив думку, що ескалація з боку Росії на кордоні чи з боку підтримуваних нею бойовиків на Донбасі може статися будь-якого дня.

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Автор: Віталій Саєнко