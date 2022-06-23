За словами Столтенберга, союзники по НАТО мають "політичне і моральне зобов'язання" не припиняти постачання зброї.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг наполягає на тому, що союзники по Альянсу спроможні продовжувати постачати в Україну зброю стільки, скільки потрібно.

Про це пише Politico. Столтенберг підкреслив, що війна в Україні буде довготривалою.

За словами Столтенберга, союзники по НАТО мають "політичне і моральне зобов'язання" не припиняти постачання зброї.

"Ми повинні постачати сучасне озброєння, важке озброєння, як це робили союзники по НАТО протягом тривалого часу, а також НАТО має відігравати певну роль у наданні підтримки", – підкреслив Столтенберг.

Він наголосив, що війна в Україні фактично розпочалася ще у 2014 році, коли Росія анексувала Крим та підтримала бойовиків на сході України.

Як повідомляв УНІАН, раніше відбулася зустріч Контактної групи підтримки України (так званий "Рамштайн-3"), очолювана Сполученими Штатами Америки. На цьому засіданні обговорені термінові потреби України в озброєнні.

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