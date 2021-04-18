Росія намагається "зупинити процес можливого відкриття для України дверей до НАТО", заявив глава Канцелярії президента Польщі.

Росія використовує стягування військ до кордону України для того, щоб не допустити надання їй плану дій щодо членства в НАТО.

Читайте такожУ мережу потрапили супутникові знімки військового табору РФ в окупованому КримуПро це глава Канцелярії президента Польщі Кшиштоф Щерській заявив TVP Info.

За його словами, Україна докладала зусиль для того, щоб на наступному саміті НАТО отримати план дій щодо членства.

"Так само було в 2008 році з Грузією та Україною. Саме тоді, у зв'язку з цією ситуацією, напруженість між Росією та Грузією зросла, і це закінчилося війною", - зазначив Щерській.

На його думку, Росія намагається "зупинити процес можливого відкриття для України дверей до НАТО".

"Звідси і акція, яка відбулася на східному кордоні України. Росія використовує армію в політичних цілях, щоб сьогодні чинити тиск на Україну", - підкреслив він.

Глава Канцелярії президента Польщі підкреслив, що така ситуація легко може вийти з-під контролю.

Стягування Росією військ до кордону з Україною

30 березня Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Руслан Хомчак заявив, що РФ зосередила вздовж кордону України і на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп, і під виглядом підготовки до навчань планує ще стягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрози військовій безпеці нашої держави.

За даними ЗСУ, окупанти посилюють передові підрозділи розвідувальними групами і снайперськими парами, проводять тренування особового складу із залученням інструкторів збройних сил РФ. Також російсько-окупаційні війська тримають напоготові до застосування чергові підрозділи артилерії на певних напрямках, зокрема в населених пунктах на окупованій території України.

31 Березня The New York Times повідомила, що Росія стягує чотири тисячі військових до кордону з Україною.

Також з'явилося відео з ешелоном військової техніки, яку російські війська перекидають в окупований Крим через Кримський міст.

Командування збройних сил США в Європі підвищило свою бойову готовність до найвищого рівня після відновлення бойових дій між російськими бойовиками та українськими військовими в Донецькій області на сході України.

США зажадали від Росії пояснень через стягування своїх військ до кордону з Україною, а також попередили Росію про реакцію у разі агресії щодо України.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що РФ шляхом збільшення кількості військ на кордоні намагається чинити тиск на Україну.

8 квітня головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак заявив, що ситуація контролюється, а українські військові готові реагувати як на загострення ситуації на тимчасово окупованій території Луганської і Донецької областей, так і вздовж всього українсько-російського кордону.

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Автор: Людмила Жерновська