Міністр оборони заявляє, що Кремль перетворює Крим у потужний воєнний форпост.

Міністр оборони Андрій Таран наголошує, що нарощування воєнних сил Росією свідчить про можливість нападу з окупованого Криму.

Читайте такожРосія може планувати для України повторення "грузинського сценарію" - ТаранПро це Таран повідомив під час онлайн-засідання підкомітету з питань безпеки і оборони в Європейському парламенті.

"Ми дуже стурбовані через розміщення нових російських військ і техніки у Криму", - сказав Таран.

Він заявив, що Росія ще з 2008 року посилила свою політику та дії з метою взяття під контроль усього Чорноморського регіону.

"Агресивні дії Росії змінили масштаб загроз і призвели до порушення рівноваги сил. Росія рік за роком збільшує кількість і масштаб бойових навчальних заходів навколо українських кордонів. Наша оцінка чітка свідчить, що нарощення російських сил для теоретично наступальних воєнних навчань може бути використано для проведення непередбачуваних загострювальних дій, які походитимуть з окупованого Криму", - наголосив Таран.

При цьому міністр оборони сказав, що Кремль перетворює окупований Крим у потужний воєнний форпост.

Таран зазначив, що Москва вже створила на півострові серйозне потужне формування чисельністю більше 32 тис. воійськового персоналу, а також має дуже значну кількість "військово-морських та повітряно-ударних платформ".

Також Таран додав, що в окупованому Криму відбувається підготовка інфраструктури для потенційного зберігання ядерної зброї.

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Автор: Тамара Отовська