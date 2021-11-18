Також політик повинен здати свій закордонний паспорт.

Печерський районний суд Києва обрав народному депутату Гео Леросу запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання до 10 січня 2022 року.

Як передає кореспондент УНІАН, також політик має здати закордонний паспорт і виконувати ряд зобов’язань, як з’являтися до слідчого, суду на вимогу.

Сторона обвинувачення наполягала на обранні Леросу запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Під час засідання Лерос пояснив, що його непристойний жест, який він показав у ВР, був адресований президенту Володимиру Зеленському і керівнику Офісу глави держави Андрію Єрмаку. Депутат запевнив, що жестом продемонстрував свою готовність до політичної боротьби з ними.

Читайте такожЛерос заявив, що йому вручають підозру: нардеп зачинився в машині й показав фотоТакож Лерос заявив, що виконав рішення суду, який зобов’язав його спростувати інформацію про брата Єрмака. Депутат продемонстрував судді скриншот допису зі своєї Facebook-сторінки. У дописі йшлося про спростування інформації. Прокурор зауважив, що ще вчора цього повідомлення не було, і припустив, що допис був закритий, і його відкрили лише сьогодні.

Як повідомляв УНІАН, 4 листопада Лерос під час виступу з трибуни парламенту назвав президента Володимира Зеленського "зрадником". Президент не реагував на це, а голова Верховної Ради Руслан Стефанчук сказав, щоб Леросу відключили мікрофон, оскільки він говорив не за темою. Мікрофон відключили, тоді Лерос повернувся до президента і показав йому піднятий середній палець.

11 листопада депутату вручили дві підозри - у хуліганстві та у невиконання рішення суду. Перша підозра стосується інциденту у ВР. У другій - йдеться про невиконання рішення Київського апеляційного суду, який зобов’язав Лероса спростувати заяву про те, що керівник Офісу президента Андрій Єрмак через свого брата Дениса нібито займався продажем державних посад.

Автор: Дмитро Хилюк