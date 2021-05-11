Мова йде про постанову щодо неможливості проведення виборів 25 жовтня 2020 року.

Шостий апеляційний адміністративний суд сьогодні скасував постанову Центральної виборчої комісії про неможливість проведення перших виборів депутатів окремих сільських, селищних, міських рад Донецької і Луганської областей та відповідних сільських, селищних, міських голів 25 жовтня 2020 року.

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Про це з посиланням на джерела повідомляє "Громадянська мережа ОПОРА".

Так, Шостий апеляційний адміністративний суд розглядав справу №855/25/20 за позовом до ЦВК щодо скасування її постанови № 161 від 8 серпня 2020 року. Третіми особами виступили Донецька та Луганська обласні державні військово-цивільні адміністрації.

Повний текст рішення суду очікується за 5 днів.

Проблема місцевих виборів 2020 року на Донбасі

8 серпня 2020 року ЦВК на підставі висновків Донецької та Луганської обласних ВЦА встановила неможливість проведення перших місцевих виборів 25 жовтня 2020 року в 10 територіальних громадах Донецької області та 8 громадах Луганської області.

Місцеві вибори, зокрема, не проводились у фактичному обласному центрі Луганщини Сєвєродонецьку, а також в інших достатньо великих громадах двох регіонів (Лисичанськ, Волноваха, Авдіївка, Вугледар, Торецьк, Станиця Луганська, Попасна, Щастя тощо).

Це рішення ЦВК викликало резонанс серед виборців Донецької та Луганської областей, особливо у громадах, де голосування відбувалось на всіх загальнонаціональних та місцевих виборах 2014-2019 рр.

16 січня 2021 року ЦВК знову отримала висновки Донецької та Луганської обласних ВЦА щодо загрози безпеці виборців на території цих 18 громад та встановила неможливість проведення там місцевих виборів 28 березня.

ОПОРА неодноразово закликала відповідні органи влади ініціювати обговорення варіантів законодавчого врегулювання місцевих виборів у Донецькій та Луганській областях та розробити певні критерії для рішення не проводити вибори.

Свої сподівання щодо відновлення прав виборців у 18 громадах висловлювали також посли «Великої сімки».

На першому засіданні Робочої групи щодо вдосконалення виборчого законодавства на базі Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, регіонального розвитку, місцевого самоврядування та містобудування вносились пропозиції розробити критерії щодо неможливості проведення виборів, а також відвідати Донецьку та Луганську області для вивчення питання.

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Автор: Леся Лещенко