Шостий апеляційний адміністративний суд сьогодні скасував постанову Центральної виборчої комісії про неможливість проведення перших виборів депутатів окремих сільських, селищних, міських рад Донецької і Луганської областей та відповідних сільських, селищних, міських голів 25 жовтня 2020 року.
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Про це з посиланням на джерела повідомляє "Громадянська мережа ОПОРА".
Так, Шостий апеляційний адміністративний суд розглядав справу №855/25/20 за позовом до ЦВК щодо скасування її постанови № 161 від 8 серпня 2020 року. Третіми особами виступили Донецька та Луганська обласні державні військово-цивільні адміністрації.
Повний текст рішення суду очікується за 5 днів.
Проблема місцевих виборів 2020 року на Донбасі
- 8 серпня 2020 року ЦВК на підставі висновків Донецької та Луганської обласних ВЦА встановила неможливість проведення перших місцевих виборів 25 жовтня 2020 року в 10 територіальних громадах Донецької області та 8 громадах Луганської області.
- Місцеві вибори, зокрема, не проводились у фактичному обласному центрі Луганщини Сєвєродонецьку, а також в інших достатньо великих громадах двох регіонів (Лисичанськ, Волноваха, Авдіївка, Вугледар, Торецьк, Станиця Луганська, Попасна, Щастя тощо).
- Це рішення ЦВК викликало резонанс серед виборців Донецької та Луганської областей, особливо у громадах, де голосування відбувалось на всіх загальнонаціональних та місцевих виборах 2014-2019 рр.
- 16 січня 2021 року ЦВК знову отримала висновки Донецької та Луганської обласних ВЦА щодо загрози безпеці виборців на території цих 18 громад та встановила неможливість проведення там місцевих виборів 28 березня.
- ОПОРА неодноразово закликала відповідні органи влади ініціювати обговорення варіантів законодавчого врегулювання місцевих виборів у Донецькій та Луганській областях та розробити певні критерії для рішення не проводити вибори.
- Свої сподівання щодо відновлення прав виборців у 18 громадах висловлювали також посли «Великої сімки».
- На першому засіданні Робочої групи щодо вдосконалення виборчого законодавства на базі Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, регіонального розвитку, місцевого самоврядування та містобудування вносились пропозиції розробити критерії щодо неможливості проведення виборів, а також відвідати Донецьку та Луганську області для вивчення питання.
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