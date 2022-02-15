Міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг не підтримав рішення низки західних країн та США щодо виведення дипломатів з України на тлі загрози повномасштабного вторгнення Росії.
Про це він заявив в інтерв'ю медіагрупі Funke, яке опублікують сьогодні, передає DW.
Очільник МЗС Австрії зазначив, що дострокова евакуація дипломатів є "сумнівним сигналом щодо жителів України".
Шалленберг наголосив, що працівники посольства Австрії в цей "нестабільний період" повинні залишатися на своїх місцях "стільки, скільки буде виправданим".
Крім того, глава австрійського МЗС розкритикував слова президента США Джо Байдена щодо небезпеки світової війни у зв'язку із ситуацією навколо України.
"Я не вірю у великі пожежі. Але вважаю, що використання подібних висловів небезпечне, оскільки може підштовхнути до них", – сказав він.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, як посольства різних країн активно вивозять своїх дипломатів з Києва до Львова. Про переїзд з Києва заявили вже ряд дипломатичних установ.