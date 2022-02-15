У цій ситуації австрійські дипломати повинні залишатися на своїх місцях "стільки, скільки буде виправданим", вважає міністр.

Міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг не підтримав рішення низки західних країн та США щодо виведення дипломатів з України на тлі загрози повномасштабного вторгнення Росії.

Про це він заявив в інтерв'ю медіагрупі Funke, яке опублікують сьогодні, передає DW.

Очільник МЗС Австрії зазначив, що дострокова евакуація дипломатів є "сумнівним сигналом щодо жителів України".

Шалленберг наголосив, що працівники посольства Австрії в цей "нестабільний період" повинні залишатися на своїх місцях "стільки, скільки буде виправданим".

Крім того, глава австрійського МЗС розкритикував слова президента США Джо Байдена щодо небезпеки світової війни у зв'язку із ситуацією навколо України.

"Я не вірю у великі пожежі. Але вважаю, що використання подібних висловів небезпечне, оскільки може підштовхнути до них", – сказав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, як посольства різних країн активно вивозять своїх дипломатів з Києва до Львова. Про переїзд з Києва заявили вже ряд дипломатичних установ.

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