Милованов є президентом Київської школи економіки, професором Піттсбурзького університету.

Екс-міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов призначений позаштатним радником керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

Читайте такожУ перемозі Байдена на виборах в США для України є "хороша і погана новини" – експертка

Про це повідомляється на офіційному інтернет-представництві глави держави.

«Сподіваюсь, що мої знання будуть корисними керівництву України», – зазначив Милованов.

Довідка. Милованов є президентом Київської школи економіки, професором Піттсбурзького університету.

7 липня 2016 року Верховна Рада обрала його до Ради Національного банку, з жовтня 2016-го він був заступником голови Ради.

В уряді Олексія Гончарука - з серпня 2019-го по березень 2020 року - Милованов очолював Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

Вас також можуть зацікавити:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН