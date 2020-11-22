Екс-міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов призначений позаштатним радником керівника Офісу президента Андрія Єрмака.
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Про це повідомляється на офіційному інтернет-представництві глави держави.
«Сподіваюсь, що мої знання будуть корисними керівництву України», – зазначив Милованов.
Довідка. Милованов є президентом Київської школи економіки, професором Піттсбурзького університету.
7 липня 2016 року Верховна Рада обрала його до Ради Національного банку, з жовтня 2016-го він був заступником голови Ради.
В уряді Олексія Гончарука - з серпня 2019-го по березень 2020 року - Милованов очолював Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.
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