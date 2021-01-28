В усі попередні роки в образі політика домінували напівофіційні костюми пастельних тонів.

Лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко, яка ще кілька днів тому приголомшила громадськість радикальною зміною іміджу, продовжує дивувати підібраними образами.

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Депутатка увиразнила свої вподобання трендовими дрібничками, як от стильний пасок вище стегон, і не зрадила вже багаторічному вибору суконь.

Варто зауважити, що в усі роки в образі політика домінували напівофіційні костюми пастельних тонів. На засідання Ради 28 січня депутатка прийшла ж у монохромній сукні з яскраво-червоною смужкою біля ключиць.

Схоже, Тимошенко сподобалися високі укладки, бо цього разу парламент депутатка відвідала знову з пишними накрученими локонами. Як й раніше, лідерка «Батьківщини» надає перевагу природному макіяжу, обмежуючись легкими тінями та майже непомітною помадою, що без сумніву входить у топ трендів початку 2021 року.

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Автор: УНІАН