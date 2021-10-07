Останні два роки держава спільно з Меморіальним центром Голокосту розпочала роботу по створенню меморіалу на території Бабиного Яру.

Міністр культури й інформаційної політики Олександр Ткаченко пояснив, що радянська влада через свій антисемітизм протягом десятиліть замовчувала нацистські злочини проти євреїв, зокрема розстріли у Бабиному Яру.

Про це йдеться у повідомленні глави МКІП у Telegram.

Останні два роки держава спільно з Меморіальним центром Голокосту розпочала роботу по створенню меморіалу на території Бабиного Яру, пише міністр.

"Пам’ять про це намагалися стерти впродовж десятиліть – через просту причину: це публічний антисемітизм радянської влади. І лише відносно нещодавно ми заговорили про це вголос. Ми стали все більше дізнаватися про деталі цієї трагедії. І про жертв окупації", – зазначив Ткаченко.

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Під час німецької окупації Києва у 1941-1943 роках Бабин Яр став місцем масових розстрілів нацистами євреїв та ромів, радянських військовополонених, в’язнів Сирецького концтабору, членів Організації українських націоналістів та інших. Лише за два дні, 29 та 30 вересня 1941 року, там розстріляли майже 34 тис. євреїв.

Усього протягом двох років у Бабиному Яру було розстріляно від 100 до 150 тис. осіб, дві третини з яких становили євреї.

Автор: Яна Ставська