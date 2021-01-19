Наприкінці грудня президент Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення голови Конституційного суду Олександра Тупицького від посади судді КС строком на два місяці.

В Управлінні державної охорони (УДО) пояснили, чому не допустили голову Конституційного суду Олександра Тупицького у будівлю Конституційного суду.

Читайте такожОхоронці не пустили голову Конституційного суду Тупицького до робочого кабінету – КСУВідповідний коментар розміщено на Facebook-сторінці Управління державної охорони. В УДО наголосили, що діють законно.

«У зв’язку зі зверненням до Управління державної охорони України Державного бюро розслідувань щодо дотримання положень Конституції України, Кримінального процесуального кодексу України, виконання вимог указу президента України від 29.12.2020 № 607/2020, а також для усунення ризиків, у зв’язку з якими було відсторонено Тупицького Олександра Миколайовича від посади судді Конституційного суду України та задля недопущенням останнього до приміщень Конституційного суду України на строк дії указу президента України від 29.12.2020 № 607/2020 (два місяці), військовослужбовці Управління державної охорони України діють лише на підставі та в межах повноважень, передбачених чинним законодавством», - сказано у коментарі.

Відсторонення Тупицького: що відомо

28 грудня 2020 року голова КС Тупицький не з’явився на виклик до Офісу генпрокурора. Повідомлення про підозру в підкупі свідка та в завідомо неправдивих показах свідка йому надіслали поштою.

29 грудня президент Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення Тупицького від посади судді КС строком на два місяці.

Зранку наступного дня, 30 грудня, співробітники УДО не пускали Тупицького на робоче місце. Пізніше він пройшов у будівлю суду за гостьовою перепусткою.

Також у КС заявили про незаконність і неконституційність указу президента щодо відсторонення Тупицького.

Сьогодні, 19 січня, працівники УДО знову не допустили Тупицького в будівлю суду.

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Автор: Надя Пришляк