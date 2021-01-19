Відсторонений указом президента від посади судді голова Конституційного суду Олександр Тупицький заявив про готовність взяти участь у процесуальних діях в рамках відкритого проти нього кримінального провадження.
Про це йдеться в оприлюдненій на сайті КСУ заяві Тупицького на адресу генпрокурора Ірини Венедіктової.
Він просить Венедіктову "забезпечити належне процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №12013110060002990, усунути допущені прокурорами і слідчими Державного бюро розслідувань порушення" і надати можливість для повноцінної реалізації його конституційного права на захист.
Також Тупицький зазначив, що "готовий прибути для участі у відповідній процесуальній дії (здійсненні мені повідомлення про підозру) у визначені Вами чи іншою компетентною особою в установленому законом порядку дату і час".
Водночас Тупицький просить генпрокурора вжити заходів належного правового реагування щодо слідчих ДБР і прокурорів, "які допустили вказані порушення закону і службові зловживання".
Крім того, Тупицький просить Венедіктову звернутися до президента щодо скасування указу про його відсторонення з посади судді КС.
Читайте такожВ УДО пояснили, чому не пускають Тупицького у будівлю Конституційного суду (відео)
Конституційна криза в Україні
- 24 грудня, до Конституційного суду надійшла повістка про виклик Тупицького 28 грудня до Офісу генерального прокурора для повідомлення йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.
- За даними слідства, з корисливих мотивів і в особистих інтересах та в інтересах колишнього голови Вищого господарського суду Тупицький вчинив вплив на свідка в кримінальному провадженні шляхом підкупу для того, щоб він відмовився від надання показів або дав неправдиві свідчення. Крім того, Тупицький тричі протягом 2018-2019 років надавав слідчому управлінню спецрозслідувань Генпрокуратури неправдиві покази, поєднані зі штучним створенням доказів стороною захисту в кримінальному провадженні щодо заволодіння майновими активами ВАТ "Зуєвський енергомеханічний завод".
- Голова КСУ Тупицький не з’явився на виклик до Офісу генерального прокурора, тому повідомлення про підозру у підкупі свідка та в завідомо неправдивих показах свідка було надіслано йому поштою.
- 29 грудня президент Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення голови Конституційного Суду Олександра Тупицького від посади судді КСУ терміном на два місяці.
- У КС заявили про незаконність і неконституційність указу президента щодо відсторонення Тупицького.
- Сьогодні, 19 січня, у ДБР заявили, що Тупицький перешкоджає розслідуванню справи, в якій є підозрюваним. У бюро також наголосили, що Тупицький після отримання повідомлення про підозру "імітує її невручення, ненабуття статусу підозрюваного, відвідуючи робоче місце".
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram