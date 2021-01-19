Також Олександр Тупицький просить генпрокурора Ірину Венедіктову звернутися до президента щодо скасування указу про його відсторонення від посади.

Відсторонений указом президента від посади судді голова Конституційного суду Олександр Тупицький заявив про готовність взяти участь у процесуальних діях в рамках відкритого проти нього кримінального провадження.

Про це йдеться в оприлюдненій на сайті КСУ заяві Тупицького на адресу генпрокурора Ірини Венедіктової.

Він просить Венедіктову "забезпечити належне процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №12013110060002990, усунути допущені прокурорами і слідчими Державного бюро розслідувань порушення" і надати можливість для повноцінної реалізації його конституційного права на захист.

Також Тупицький зазначив, що "готовий прибути для участі у відповідній процесуальній дії (здійсненні мені повідомлення про підозру) у визначені Вами чи іншою компетентною особою в установленому законом порядку дату і час".

Водночас Тупицький просить генпрокурора вжити заходів належного правового реагування щодо слідчих ДБР і прокурорів, "які допустили вказані порушення закону і службові зловживання".

Крім того, Тупицький просить Венедіктову звернутися до президента щодо скасування указу про його відсторонення з посади судді КС.

Читайте такожВ УДО пояснили, чому не пускають Тупицького у будівлю Конституційного суду (відео)

Конституційна криза в Україні

24 грудня, до Конституційного суду надійшла повістка про виклик Тупицького 28 грудня до Офісу генерального прокурора для повідомлення йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.

За даними слідства, з корисливих мотивів і в особистих інтересах та в інтересах колишнього голови Вищого господарського суду Тупицький вчинив вплив на свідка в кримінальному провадженні шляхом підкупу для того, щоб він відмовився від надання показів або дав неправдиві свідчення. Крім того, Тупицький тричі протягом 2018-2019 років надавав слідчому управлінню спецрозслідувань Генпрокуратури неправдиві покази, поєднані зі штучним створенням доказів стороною захисту в кримінальному провадженні щодо заволодіння майновими активами ВАТ "Зуєвський енергомеханічний завод".

Голова КСУ Тупицький не з’явився на виклик до Офісу генерального прокурора, тому повідомлення про підозру у підкупі свідка та в завідомо неправдивих показах свідка було надіслано йому поштою.

29 грудня президент Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення голови Конституційного Суду Олександра Тупицького від посади судді КСУ терміном на два місяці.

У КС заявили про незаконність і неконституційність указу президента щодо відсторонення Тупицького.

Сьогодні, 19 січня, у ДБР заявили, що Тупицький перешкоджає розслідуванню справи, в якій є підозрюваним. У бюро також наголосили, що Тупицький після отримання повідомлення про підозру "імітує її невручення, ненабуття статусу підозрюваного, відвідуючи робоче місце".

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Леся Лещенко