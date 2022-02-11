Він зауважує, що установа знає, що їй робити у різних випадках.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов запевняє, що станом на сьогодні у українських державних органів немає підстав евакуйовувати свої документи у зв'язку з можливою ескалацією з боку Росії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час брифінгу після засідання РНБО в Харкові.

Відповідаючи на запитання, чи настав вже час для українських державних органів ховати та вивозити документи у зв'язкою з можливою ескалацією з боку Росії, Данілов запевнив: "Всі установи, які працюють на території нашої країни, працюють згідно тих регламентів, які є, відповідно, для тих чи інших часів життя-буття нашої країни. На сьогоднішній день ми не маємо підстав для того, щоб вивозити зараз, евакуйовувати документи, про які ви кажете".

Він додав, що якщо такі підстави будуть, то відповідні органи та структури відразу будуть "працювати у відповідному напрямку".

"Ще раз наголошую, що ми працюємо згідно тих нормативно-правових актів, які є в кожній установі. Кожна установа знає, що їй робити у випадку "а", у випадку "b", у випадку "c". Всі розуміють, як їм рухатися. На сьогоднішній день ніхто нікуди не рухається, тому що підстав для тих процесів, про які ви казали, на сьогоднішній день, на 11 лютого 2022 року, ми не бачимо", - підсумував Данілов.

Як повідомляв УНІАН, 10 лютого в Офісі генерального прокурора спростували інформацію про нібито перевезення з установи у Києві документів до Львова.

"В Офісі генпрокурора наразі проводиться планова робота з упорядкування архівних документів, в тому числі, особових справ працівників та місць їх зберігання. Це не пов'язано з евакуацією документів в інші місця", - сказала начальник Управління інформаційної політики Офісу генпрокурора Сюзанна Савчук, коментуючи фото з мішками з документами в коридорах будівлі установи.

Також вона спростувала інформацію про нібито евакуацію серверного обладнання Єдиного реєстру досудових розслідувань.

"Воно не демонтувалось і не переміщувалось, і перебуває в попередньо визначених місцях", - сказала Савчук.

Вона підкреслила, що всі інформаційні системи органів прокуратури працюють в штатному режимі.

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