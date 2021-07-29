Лідер фракції "Голос" Ярослав Железняк назвав "кар'єрні амбіції" причиною виключення кількох депутатів з партії.

Лідер фракції "Голос" у Верховній Раді України Ярослав Железняк упевнений, що ніхто з фракції "Голос" не виходитиме.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час прес-конференції за результатами з'їзду партії "Голос".

Відповідаючи на питання, як тепер відбуватиметься робота у фракції, враховуючи виключення нині 7 членів фракції з партії "Голос", Железняк зазначив, що технічно їхня робота у фракції не змінюється.

Він також зауважив, що до фракції, як і раніше, входять 20 народних депутатів, незважаючи на те, що відтепер деякі з них партію "Голос" не представлятимуть.

"Відверто кажучи, ми, коли були ще кандидатами в народні депутати, то всі разом підписували особисте зобов'язання, що в разі виходу... з лав партії, то кожен народний депутат зобов'язується скласти мандат. Не знаю, чи будуть мої колеги виконувати цю обіцянку, чи ні. У мене є відчуття, що вона, на жаль, ними буде проігнорована. Але далі, я впевнений, що будуть всі народні депутати і фракція працювати над тим, щоб реалізовувати наші ідеологічні засади", - сказав Железняк і уточнив, що тут ідеться більше про "політичну відповідальність", а не про юридичну силу такого документу.

Він запевнив, що ідеологічних чи засадничих розбіжностей між їхніми колегами, які покинули партію, і які залишилися в ній, немає.

"Те, що, на жаль, деякі кар'єрні амбіції не були задоволені, - це стало причиною рішень колег і рішення з'їзду щодо цих колег. Але фракція залишається. Поки мені не відомо про жодну заяву про вихід з фракції. Впевнений, що її і не буде", - підсумував парламентар і зауважив, що заяв про складання мандату депутатами, яких виключили з партії, також немає.

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Розкол в "Голосі": що було раніше

7 червня український шоумен і волонтер Сергій Притула оголосив, що залишає "Голос", і розкритикував керівництво партії.

У "Голосі", своєю чергою, заявили, що не здивовані, що "особисті амбіції" Притули "взяли гору над спільною метою".

16 червня 10 народних депутатів, які були обрані на виборах від цієї партії, заявили про створення об'єднання "Справедливість" через незгоду з діями і рішеннями керівництва партії.

До об'єднання "Справедливість" увійшли: Соломія Бобровська, Галина Васильченко, Юлія Клименко, Роман Лозинський, Наталя Піпа, Ольга Стефанишина, Олександра Устінова, Володимир Цабаль, Андрій Шараскін та Ярослав Юрчишин.

Сьогодні, 29 липня, декілька народних депутатів з об'єднання "Справедливість" написали заяви про вихід з партії "Голос". Це Устінова, Юрчишин, Стефанишина, Клименко та Бобровська.

Устінова також повідомила, що більшість народних депутатів не братимуть участі у сьогоднішньому з'їзді політсили та "покидають партію".

Пізніше цього дня, на прес-конференції за результатами з'їзду партії, голова партії "Голос", народний депутат від "Голосу" Кіра Рудик повідомила, що на з'їзді партії було ухвалене рішення про виключення з лав партії 7 членів, які є народними депутатами. Це Устінова, Стефанишина, Юрчишин, Клименко, Бобровська, Лозинський та Цабаль.

З березня 2020 року партію "Голос" очолює народний депутат Кіра Рудик. Вона змінила на цій посаді Святослава Вакарчука, який у червні 2020 року склав повноваження народного депутата.

Автор: Таня Поляковська