Раніше президент України запропонував залучити США, Велику Британію і Канаду до переговорів щодо Донбасу.

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков прокоментував пропозицію президента України Володимира Зеленського змінити Мінський процес.

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Як повідомляють "Известия", Пєсков назвав заяву Зеленського "черговим тривожним сигналом".

"Ми неодноразово говорили про те, що це дуже непроста ситуація, зайвий раз на вищому рівні демонстрація того, що Україна хотіла б Мінський процес видозмінити, а його видозмінити, не поклавши йому край, просто неможливо», — сказав представник Кремля.

При цьому Пєсков не став відповідати на питання журналістів щодо того, про що президент Росії Володимир Путін хотів би поговорити з Зеленським окрім Донбасу.

Раніше в інтерв'ю Financial Times Зеленський запропонував залучити США, Велику Британію і Канаду до переговорів по Донбасу.

"Зараз я беру участь у процесі, який був розроблений до мого приходу (на пост президента - ред.). Мінський процес повинен бути більш гнучким у цій ситуації. Він має служити цілям сьогодення, а не минулого. Є два варіанти: ми можемо змінити мінський формат, скорегувати його. Або ми можемо використовувати якийсь інший формат. Швидкість має значення. Темп цього процесу важливий, тому що ми втрачаємо людей щодня", - заявив президент.

Можлива зустріч Зеленського з Путіним: що відомо

Зеленський у відеозверненні, оприлюдненому 20 квітня, запропонував Путіну зустрітися в "будь-якій точці" Донбасу, де йде війна.

22 квітня Путін заявив про готовність обговорити з Зеленським у Москві двосторонні відносини в будь-який зручний час.

Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук повідомив, що Україна запропонувала прем'єр-міністру Ізраїлю Біньяміну Нетаньяху стати посередником у переговорах президентів України та Росії.

Кравчук вважає, що переговори Зеленського і Путіна можна проводити тільки в нейтральній країні.

Глава української делегації в ТКГ пропонує Фінляндію або Швейцарію для проведення можливих переговорів між президентами України і РФ.

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Автор: Дмитро Захаров