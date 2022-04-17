В уряді країни наголосили, що МКС відіграє центральну роль у чинному міжнародному кримінальному праві й боротьбі з найтяжчими злочинами.

Латвія сплатила 100 тисяч євро внеску Міжнародному кримінальному суду для підтримки розслідування ним воєнних злочинів Росії в Україні на тлі широкомасштабного вторгнення.

Як повідомляє Delfi, відповідну пропозицію висунув віце-прем’єр — міністр юстиції Латвії Яніс Борданс, уряд підтримав її на початку квітня.

Як зазначив Борданс, МКС відіграє центральну роль у чинному міжнародному кримінальному праві й боротьбі з найтяжчими злочинами.

Міжнародний кримінальний розслідує та, за потреби, судить в обвинувачених у найтяжчих злочинах: геноцид, військові злочини, злочини проти людства.

28 лютого прокурор МКС Карім Хан особисто ініціював розслідування щодо вторгнення РФ в Україну.

Нагадаємо, МКС за зверненням 42 країн оголосив про початок розслідування воєнних злочинів внаслідок вторгнення РФ в Україну. Україна вимагатиме у міжнародних судах максимально жорсткого покарання для російських військовослужбовців, причетних до воєнних злочинів, аж до довічного ув’язнення.

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