Окремі пропозиції вже лежать на столі.

Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер не виключає конфіскації заморожених Заходом коштів РФ і використання їх для післявоєнного відновлення України.

Про це йшлося в його інтерв'ю Handelsblatt.

"Я політично відкритий для ідеї арешту активів російського Центробанку за кордоном. Ми обговорюємо це питання в ЄС і G7, і окремі пропозиції вже лежать на столі", - заявив він.

Що стосується коштів окремих олігархів, Лінднер наголосив, що необхідно бути обережними.

"З приватними активами ми повинні подивитися, що можливо з точки зору закону. Ми повинні поважати верховенство закону, навіть маючи справу з російськими олігархами", - зауважив він.

Як писав УНІАН, Міністр юстиції України Денис Малюська повідомляв, що доступ до коштів держави-агресора Україна може отримати до кінця року, ці активи направлять до Фонду компенсації збитків, завданих агресором.

Він зазначив, що юридичний шлях до коштів російських олігархів та їхнього майна за кордоном триватиме довше.

Також раніше Палата представників Конгресу США прийняла законопроект про конфіскацію пов'язаних з РФ активів для допомоги Україні. Він передбачає положення, відповідно до яких кошти, конфісковані в іноземних осіб, на які накладені американські санкції, повинні спрямовуватися на відновлення України та надання гуманітарної допомоги її населенню, а також інших видів допомоги нашій державі та її народу включаючи військову допомогу.

Вас також можуть зацікавити новини: