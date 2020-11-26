Раніше сквери на честь генерала армії Української Народної Республіки відкрили у Варшаві та Кошаліні.

У польському Ґданську з'явився сквер на честь генерала армії Української Народної Республіки Марка Безручка.

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Про це повідомляє посольство України в Польщі у Facebook.

"Сквери ім. Генерала Армії УНР Марка Безручка у Варшаві та Кошаліні, перехрестя у Вроцлаві, а сьогодні - рішення також і міської влади Ґданська. Дякуємо президенту Ґданська, голові та депутатам міської ради за підтримку цієї ініціативи", - йдеться у повідомленні.

Зупинка наступу більшовиків у Польщі

У серпні 1920 року спільна операція військ УНР та польських військ дозволила зупинити наступ більшовицьких військ на Європу.

Тоді завдяки вмілій обороні Замостя під Варшавою українськими та польськими частинами під командуванням полковника армії УНР Марка Безручка Війську Польському вдалося здобути перемогу. Це зруйнувало плани більшовиків щодо поширення «червоної» революції в Європі.

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Автор: Віталій Саєнко