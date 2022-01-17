П'ятий президент повернувся в Україну вранці 17 січня.

Прес-секретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що не стежить за ситуацією з поверненням в Україну п'ятого президента цієї країни Петра Порошенка.

Про це він заявив журналістам, повідомляє "ТАСС".

"Ні, ми за цим не стежимо", - сказав рупор Кремля.

Пєсков зазначив, що, незважаючи на те, що Порошенко перебуває в опозиції до Зеленського, "це не питання для того, щоб ми (Кремль, — УНІАН.) пильно за цим стежили".

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Як повідомляв УНІАН, 17 січня вранці п'ятий президент України Петро Порошенко прибув в Україну. Потім він прибув до Печерського райсуду, де почали засідання з обрання йому запобіжного заходу у так званій "вугільній" справі. Пізніше було оголошено перерву до 14:00.

Нагадаємо, ДБР розслідує провадження про злочинну схему поставок вугілля з тимчасово окупованих територій і сприяння терористичним організаціям "ЛНР" і "ДНР" групою громадян України.

Порошенко один з фігурантів справи. Він підозрюється в тому, що, діючи за попередньою змовою з групою осіб, у тому числі з-поміж представників вищого керівництва РФ, сприяв діяльності терористичних організацій "ЛНР" і "ДНР".

Кримінальне провадження проти Порошенка розслідується за ч. 1 і ч. 3 ст. 258-5 (фінансування тероризму), ч. 1 ст. 111 (державна зрада) і ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної організації) КК України.

У вересні-листопаді 2021 року у цій справі повідомили про підозру народному депутату від "ОПЗЖ" Віктору Медведчуку і колишньому міністру енергетики Володимиру Демчишину.

6 січня Печерський райсуд Києва наклав арешт на майно та активи Порошенка.

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