На зустрічі присутнє керівництво Офісу президента.

Вранці 30 листопада у Верховній Раді керівництво ВР зібралося на нараду із лідерами фракцій. Також присутні представники Офісу президента.

Про це повідомила співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко на своїй сторінці у Facebook.

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"Триває нарада керівництва ВР і лідерів фракцій, за участі керівництва ОП. Нараду веде Д. Разумков, він одужав. Р. Стефанчук на самоізоляції. Головні теми - закони на підтримку бізнесу, вирішення проблеми ФОП, повернення кримінальної відповідальності за недостовірне декларування.", - написала Геращенко.

Як повідомляв УНІАН, 30 листопада голова Верховної Ради України Дмитро Разумков повідомив, що одужав після COVID-19.

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Автор: Андрій Василюк