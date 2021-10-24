За словами експерта, Україна має рухатися в бік НАТО, оскільки для Росії життєво важливо, щоб Україна не стала членом Альянсу.

Росія може відкрито напасти на Україну і захопити все Лівобережжя, якщо наша держава впритул наблизиться до вступу в НАТО.

Таку думку висловив експерт-міжнародник Руслан Осипенко, пише "Україна 24".

"Ми маємо усвідомлювати, що поки в нас на території України йде війна, ніхто не буде нас приймати в НАТО. Ми можемо багато казати про сумісність, про рух вбік НАТО, але найближчим часом нас туди не візьмуть", - вважає Осипенко.

За його словами, Україна має рухатися в бік НАТО, оскільки для Росії життєво важливо, щоб Україна не стала членом Альянсу.

При цьому Осипенко вважає, що Україна може піти на дипломатичний обмін - проголосити себе нейтральною країною за умови, якщо Росія припинить військову агресію на Донбасі й почне переговори щодо Криму.

"Крим - це, з їхньої точки зору, авіаносець, який не можна потопити, який контролює Чорне море, протоки, і дає вихід у Середземне море Чорноморському флоту. Якби вони були позбавлені цієї бази, вони б змушені були в Новоросійську розставляти свої кораблі, а там море замерзає, не можна протягом року тримати їх там. Фактично, вони втрачають контроль на Балкани, на Кавказ, на Чорне море. Вони казали - якщо не ми, то прийде НАТО і займе", - пояснив Осипенко причини окупації Росією Криму.

За словами експерта, якщо Росія окупувала півострів через одну базу, то в разі вступу України до НАТО "вони намагатимуться діяти так, щоб усе Лівобережжя захопити і зробити буферною зоною між територією Росії і залишками України".

"Якщо ми будемо на порозі підписання, як Янукович був на порозі підписання з Європейським Союзом, вже договір був підготовлений, все йшло до підписання, треба готуватися до того, що буде гаряча агресія Росії проти України, 100%", - сказав Осипенко.

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Шлях України до НАТО

Як повідомляв УНІАН, у комюніке за підсумками попереднього саміту Альянсу у Брюсселі 14 червня 2021 року наголошувалося, що Україна стане членом НАТО за допомогою реалізації Плану дій щодо членства.

Президент США Джо Байден заявляв, що окупація Росією частини українських територій не впливає на вступ до НАТО, але Україна повинна очиститися від корупції. Він наголошував, що Україна повинна відповідати певним критеріям, аби отримати ПДЧ.

Дмитро Кулеба закликав країни НАТО у 2022 році надати Україні ПДЧ.

Країни НАТО на саміті у Мадриді у 2022 році підтвердять рішення про майбутнє членство України.

Курс на НАТО в законодавстві України

21 лютого 2019 року набули чинності зміни до Конституції, які закріплюють прагнення України стати членом Європейського Союзу і НАТО. У Конституції закріплюється "європейська ідентичність українського народу і незворотність європейського та євроатлантичного курсу України".

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У вересні 2020 року президент Володимир Зеленський затвердив Стратегію національної безпеки України. Вона ґрунтується на трьох основних засадах державної політики у сфері нацбезпеки. Зокрема, передбачається розвиток стратегічних відносин із ключовими іноземними партнерами, насамперед з Європейським Союзом і НАТО та їхніми державами-членами.

У липні 2021 року Зеленський ввів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 4 червня "Про невідкладні заходи щодо поглиблення інтеграції України до Організації Північноатлантичного договору".

26 серпня Зеленський затвердив стратегію зовнішньополітичної діяльності держави. У стратегії визначена необхідність набуття повноправного членства України в Європейському Союзі (ЄС) та в Організації Північноатлантичного договору (НАТО).

Автор: Олександр Топчій