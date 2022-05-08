В ОП зазначили, що слова представника Держдуми РФ є "прямою вказівкою на те, що вони хочуть знищити Україну як державу".

Влада Російської Федерації не відмовляється від планів знищити Україну як державу, і відкрито заявляє про свою військової агресії.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, відреагувавши на слова віце-спікера Держдуми РФ Петра Толстого про наміри продовжувати війну, поки війська РФ не дійдуть до кордону Польщі.

"На мій погляд - це блискуча заява. Вона стоїть в одному ряду з заявою пана Лаврова, яка стосується держави Ізраїль. Це все показує насправді, про що думає політична еліта Російської Федерації. Про це не просто думає Путін. Про це вони думають, вони живуть цим, вони в цьому варяться. Це їх кровоносні судини, по яких ходять ці заразні бактерії бажання знищити всіх", - зазначив Подоляк.

Він також звернув увагу, що слова представника Держдуми РФ є "прямою вказівкою на те, що вони хочуть знищити Україну як державу".

"Це і є геноцид, але не в сенсі етнічної приналежності, а в сенсі державної приналежності українців. Вони відкрито про це говорять", - підкреслив Подоляк.

Нагадаємо, віце-спікер Держдуми Петро Толстой в інтерв'ю італійській газеті La Repubblica назвав російські війська на кордоні з Польщею умовою завершення "операції" в Україні. Він зазначив, що Росія не зупиниться, поки не досягне польського кордону.

"Попри допомогу з Європи і істерію Бориса Джонсона або Маріо Драгі, ми закінчимо операцію, коли вважатимемо за потрібне. Думаю, ми зупинимося на кордоні з Польщею", - сказав Толстой.

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