Президент України Володимир Зеленський прокоментував можливе оголошення російським диктатором Володимиром Путіним війни з Україною 9 травня.
Про це йшлося в інтерв’ю президента FoxNews.
На початку травня українська розвідка повідомила, що Росія готується оголосити війну Україні (зараз росіяни називають бойові дії "спецоперацією" - ред.) через понесені втрати у живій силі протягом останніх трьох місяців.
Орієнтовно Путін може це зробити під час святкових заходів на День Перемоги 9 травня.
Публічне оголошення війни означає загальну мобілізацію.
Хоча деякі експерти сумніваються у сміливості кремлівської влади зробити це офіційно. На думку військового аналітика Олега Жданова, мобілізація відбудеться приховано.
Про це свідчать й останні заяви речника Путіна Дмитра Пєскова, який заперечує озвучені розвідкою наміри РФ.
Коментуючи цю інформацію американському телеканалу, Зеленський відповів: "Для нас це нічого не змінить. Для нас війна триває вже вісім років, повномасштабна війна – понад 70 днів".
За його словами, перемога, якої прагнуть росіяни, – це поразка цивілізованого світу.
Президент додав, що 9 травня може запам'ятатися світові як трагедія, кривавий день і як день, про який не можна забувати.