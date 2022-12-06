Українським чиновницям погрожують ув'язненням до 10 років.

У Російській Федерації вирішили заочно заарештувати міністра реінтеграції України Ірину Верещук та першу заступницю голови МЗС Еміне Джапарову. Чиновниць нібито оголосили в розшук.

За даними кремлівського агентства ТАСС, ФСБ РФ звернулося до Лефортовського суду Москви для заочного арешту Верещук та Джапарової. Зазначається, що українок звинуватили у порушенні територіальної цілісності Росії.

"До суду надійшли клопотання слідства про обрання заочного запобіжного заходу у вигляді арешту відносно Верещук Ірини Андріївни і Джапарової Еміне Айярівни, обвинувачених у скоєнні злочину, передбаченого 280.2 КК РФ ("порушення територіальної цілісності Російської Федерації"). Вони оголошені в міжнародний розшук", - йдеться в повідомленні російських пропагандистів.

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ФСБ вимагають заарештувати чиновниць з моменту їх затримання, екстрадиції або депортації на російську територію. При цьому Верещук та Джапаровій загрожує в Росії до 10 років позбавлення волі.

Заочний арешт українських діячів у Росії - що відомо

Ще навесні російський суд виніс рішення про заочний арешт голови Одеської обласної військової адміністрації Максима Марченка. Його звинуватили в "застосуванні заборонених засобів та методів ведення війни".

За рішенням Басманного суду Москви, українського чиновника повинні взяти під варту на два місяці. При цьому Марченко нібито оголосили в міжнародний розшук.

Одеський губернатор не міг пройти повз таку новину та відповів жартом.

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