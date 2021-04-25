Про це розповів адвокат Еміль Курбденов.

У Ростов-на-Дон з окупованого Криму вивезли вже понад 50 кримських татар, заарештованих і засуджених російською владою з релігійних і політичних мотивів.

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"Десятки військових суддів, військові прокурори, шість прихованих свідків або навіть більше, експертизи, десятки томів кримінальних справ – це тільки те, що знаходиться сьогодні в Ростові-на-Дону, де вже понад 50 політв'язнів у слідчих ізоляторах проходять через ці жорна військового суду... Понад 50 політв'язнів кримських татар, кримських мусульман, які перебувають під арештом", - розповів він.

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Автор: Людмила Жерновська