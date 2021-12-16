Сенатори закликали збільшити військову допомогу ЗСУ до 450 мільйонів доларів у 2022 році.

У Сенат США надійшла пропозиція, що передбачає значне збільшення військової допомоги ЗСУ і жорсткі санкції проти Росії у разі її нового нападу на Україну.

Про це йдеться на сайті сенатського комітету з міжнародних відносин.

Законопроект включає, зокрема, збільшення військової допомоги ЗСУ до 450 мільйонів доларів у 2022 році, в тому числі фінансування озброєння, навчання і підтримку проведення військової реформи.

Крім того, пропонується посилити санкції проти "Північного потоку-2" і визнати Росію спонсором тероризму у разі нападу на Україну.

Читайте такожСтолтенберг: Україна отримує допомогу у галузі оборони не лише через агенцію НАТОАвтором ініціативи виступив республіканець Джим Ріш з Род-Айдахо. До нього приєдналися ще до десятка колег, закликавши надати критично важливу підтримку Україні.

"Ми не можемо сидіти, склавши руки, і чекати, щоби відреагувати на агресію Росії. Конгрес повинен й надалі рішуче підтримувати український народ і його право на суверенітет і самооборону", – висловився Ріш.

У Сенаті переймаються, що під час безпосереднього вторгнення РФ для відправки допомоги може бути занадто пізно.

Інший республіканець – Пет Тумі – наголосив, що "проста загроза санкцій не зупинить Путіна від вторгнення в Україну". Адміністрація Байдена, зазначив він, повинна негайно надати Україні додаткову зброю для захисту, а також терміново накласти санкції на "Північний потік-2".

Він додав, що законопроект посилює санкційний тиск на Росію, а також "гарантує, що у хоробрих українських Збройних сил з’являться ресурси, необхідні для боротьби за свободу і майбутнє своєї країни".

Сенатор Том Коттон, своєю чергою, зауважив, що загрозу повномасштабної війни у Європі треба стримати ще до її початку.

Як писав УНІАН, низка демократів і республіканців після візиту Києва заявили, що ситуація викликає "значне занепокоєння" і закликали Білий дім прискорити поставки зброї українським Збройним Силам.

Цьому передувала інформація, поширена у західній пресі, про відкладення Адміністрацією Байдена відправки додаткового озброєння українському війську, щоб сконцентруватися на дипломатичних шляхах зменшення напруженості на російсько-українському прикордонні.

За даними іноземних та українською розвідок, що констатували тривожні переміщення військ РФ вздовж кордону України, Росія може вторгнутися на підконтрольну Україні територію вже взимку 2022 року.

Вас також можуть зацікавити новини

Автор: Яна Ставська