Експерти вивчали, яких систем протиповітряної та протиракетної оборони потребує Україна

Вашингтон готує новий пакет допомоги українським Збройним силам. У США запевнили, що це не остання поставка зброї.

Про це повідомили в прес-службі Пентагон.

"Було три відправлення, надалі будуть ще", - заявив представник американського оборонного відомства Джон Кірбі.

За його словами, експерти вивчали, яких систем протиповітряної та протиракетної оборони потребує Україна.

"Я думаю, ви можете зрозуміти, чому ми хочемо бути обережними щодо публічної реклами тих можливостей, які надаємо Україні, враховуючи розмір, масштаби та сили, які спрямовані проти неї по той бік кордону", - підсумував Кірбі.

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США виділили додатково 200 мільйонів доларів на військову допомогу Україні.

22 січня в Україну прибув літак з першої з декількох партій пакету допомоги безпеці, нещодавно прийнятої президентом Джо Байденом. Цей вантаж включає близько 200 тис.фунтів летальної зброї, в тому числі боєприпасів для захисників України на лінії фронту.

23 січня прибула друга партія військової допомоги від США - оборонна зброя вагою понад 80 тонн.

25 січня в Україну прибув третій літак від уряду США в рамках військової допомоги. Пізніше стало відомо, що Вашингтон надіслав українській армії протитанкові ракетні комплекси Javelin.

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