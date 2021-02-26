Учасники наради також обмінялися думками і поділилися баченням шляхів реалізації цього завдання на національному та міжнародному рівнях.

У п’ятницю, 26 лютого, генпрокурор Ірина Венедіктова провела спільну нараду щодо продовження санкцій Європейського Союзу, застосованих до колишніх високопосадовців України та їхнього найближчого оточення.

У нараді взяли участь віце-прем'єр-міністр з питань євроінтеграції Ольга Стефанішина, заступниця глави МЗС Еміне Джапарова, міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко, директор НАБУ Артем Ситник, в.о. директора ДБР Олексій Сухачов, в.о. керівника САП Максим Грищук, йдеться у повідомленні прес-служби ОГП.

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Учасники заходу обговорили ризики скасування санкцій щодо колишніх українських високопосадовців та осіб із їхнього оточення, яких у санкційному списку ЄС у 2014 році було 22, а наразі, за результатами щорічного перегляду, у ньому залишилося менше половини – 10, а також заходи для запобігання виключенню з нього окремих осіб.

«Під час візиту на Сьоме засідання Ради асоціації Україна-ЄС в Брюссель наша офіційна делегація отримала інформацію щодо ризику скасування санкцій стосовно двох колишніх високопосадовців. Ми всі прекрасно розуміємо, що в нас є спільне державницьке завдання і ми маємо вжити всіх можливих спільних заходів, щоб санкційний список залишався сталим», – зазначила Ірина Венедіктова.

Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина підтвердила наявність сигналів про можливість виключення деяких осіб із санкційного списку ЄС і запевнила, що наразі триває діалог із країнами-учасницями задля збереження обмежувальних санкцій.

Учасники наради також обмінялися думками і поділилися баченням шляхів реалізації цього завдання на національному та міжнародному рівнях.

«Ми маємо звернути увагу європейських колег на те, що кримінальні провадження щодо підсанкційних осіб розслідуються і в цьому процесі є прогрес. Зокрема, результатом швидкого, повного та неупередженого розслідування має стати направлення обвинувальних актів до суду. Водночас, необхідно забезпечити дотриманням права підсанкційних осіб на ефективний засіб юридичного захисту», – заявила Генпрокурор.

Підсумовуючи результати зустрічі, учасники домовилися про напрацювання концепції, яка як захистить інтереси держави, так і надасть необхідні інструменти для роботи на цьому напрямі.

«Необхідно використати весь набір як процесуальних, так і дипломатичних інструментів для забезпечення реального діалогу між усіма сторонами», – підсумувала Генеральний прокурор.

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Автор: УНІАН