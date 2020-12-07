Парламентська робоча група із врегулювання конституційної кризи завершила роботу над законопроектом про внесення змін до закону «Про запобігання корупції».

У законопроекті парламентської робочої групи передбачено, що порядок здійснення повної перевірки декларацій і моніторингу способу життя суддів, суддів Конституційного суду буде затверджуватись Національним агентством з питань запобігання корупції за погодженням із Вищою радою правосуддя та КС.

Про це у Facebook повідомила заступниця голови робочої групи, народний депутат Ольга Совгиря (фракція «Слуга народу»).

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Вона зазначила, що робоча група із врегулювання конституційної кризи завершила роботу над законопроектом про внесення змін до закону «Про запобігання корупції» щодо відновлення інституційного механізму запобігання корупції. При цьому Совгиря зазначила, що законопроектом передбачається внесення змін до закону «Про запобігання корупції» для приведення його у редакцію, яка діяла до ухвалення Конституційним судом рішення від 27 жовтня, а також запроваджується особливе регулювання контролю за дотримання антикорупційного законодавства суддями і суддями Конституційного суду.

Законопроектом передбачено, що порядок здійснення повної перевірки декларацій і моніторингу способу життя суддів, суддів КС буде затверджуватись НАЗК за погодженням відповідно із ВРП та Конституційним судом; Вища рада правосуддя і Збори суддів Конституційного суду матимуть повноваження вносити НАЗК обов’язкові до розгляду подання про усунення порушень, які містять ознаки порушення гарантій незалежності суддів, суддів Конституційного суду під час здійснення повноважень НАЗК.

Також передбачено, що порядок повної перевірки декларацій і моніторингу способу життя суддів, суддів КС розробляється НАЗК в місячний строк з дня набрання чинності законом і в місячний строк погоджується Вищою радою правосуддя та Конституційним судом. У разі відсутності відповідного погодження повна перевірка декларацій суддів і суддів Конституційного суду проводиться в загальному порядку, визначеному законом «Про запобігання корупції».

Совгиря повідомляє, що законопроектом також передбачається заборона для НАЗК вносити приписи з питань, які безпосередньо стосуються здійснення суддею правосуддя, а також здійснення суддею Конституційного суду конституційного провадження.

Конституційна криза в Україні

27 жовтня Конституційний суд за поданням 47 народних депутатів ухвалив рішення, яким скасував статтю 366-1 Кримінального кодексу, що передбачає відповідальність за недостовірне декларування.

Також КС визнав неконституційними положення законів про перевірку е-декларацій чиновників і скасував повноваження НАЗК з перевірки декларацій та виявлення конфлікту інтересів.

18 листопада заступник голови Верховної Ради Олена Кондратюк підписала розпорядження про створення робочої групи з питань законодавчого забезпечення ефективної діяльності у сфері запобігання корупції та удосконалення законодавчого регулювання окремих аспектів роботи КС.

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Автор: Надя Пришляк