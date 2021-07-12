Основною темою зустрічі членство України в ЄС, ситуація на Донбасі та "Північний потік-2".

Президент Володимир Зеленський зустрівся з кандидатом у канцлери від панівної партії Християнсько-демократичного союзу Арміном Лашетом. Зустріч відбулася в рамках візиту голови держави до Німеччини

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Основною темою зустрічі стало членство України в Європейський союз та ситуація на сході країни.

"Для України важливо, щоб наступний федеральний уряд продовжив політику підтримки України в питанні відновлення суверенітету і територіальної цілісності, сприяв єдності ЄС щодо європейської інтеграції та членства України в НАТО", – заявив Зеленський.

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При цьому він вказав, що в Україні понад 60% громадян підтримує вступ до Євросоюзу.

Крім того, Зеленський розповів про безпеку на Донбасі, концентрацію російських військ та озброєння на українському кордоні. На тлі цього президент України нагадав, що необхідно активізувати "нормандський формат" та переговори в Мінську.

Також торкнулися теми російського газопроводу "Північний потік-2". Зеленський нагадав про економічну загрозу для країн Євросоюзу.

Як раніше повідомляв УНІАН, президент Володимир Зеленський прибув з дводенним робочим візитом в Німеччину. Глава держави проведе низку зустрічей, зокрема з Федеральним президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром і федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Відзначається, що також відбудеться зустріч з головою Християнсько-демократичного союзу, Прем'єр-міністром федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія Арміном Лашетом.

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Автор: Анастасія Горбачова