Зокрема, йдеться про Бразилію, Чилі, Китай, Південно-Африканську Республіку та Південну Корею.

В Офісі президента розповіли, що наразі поступово починають зближуватися позиції України із низкою країн Азії, Латинської Америки, а також Африки. Зокрема, із Бразилією, Чилі, Китаєм, Південно-Африканською Республікою та Південною Кореєю.

Деталі дипломатичної роботи у цих країнах в інтерв’ю УНІАН повідомив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква.

"Латинська Америка. Одразу спадає на думку Бразилія. У нас дуже цікавий предметний діалог з бразильською стороною на різних рівнях… Триває спілкування на рівні президентів. Президент України запрошує президента Бразилії відвідати Київ", - розповів він.

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Жовква нагадав, що Зеленський також готовий здійснити візит до Бразилії, щоб провести там, наприклад, саміт Україна-Латинська Америка. Наразі, за його словами, такий візит ще не погоджено.

"Це предмет переговорів, дипломатії. Офіс президента на своєму рівні веде діалог із бразильською стороною", - сказав представник ОП.

Однак, на думку Жовкви, Україна та Бразилія мають "абсолютно предметний діалог", а позиції країн поступово починають зближуватися.

Він також розповів, що й з іншими країнами Латинської Америки Україна також має "дуже непоганий діалог", зокрема із Чилі, Гватемалою та Коста-Рікою.

"Впевнено й поступово ми розширюємо спектр нашої присутності в Латинській Америці. У тому числі, на певному етапі, можливо, будемо говорити про збільшення нашої дипломатичної присутності на цьому континенті", - зауважив заступник голови Офісу.

Він також позитивно оцінив візит лідерів кількох африканських країн до України у липні. За словами Жовкви, після цього візиту та неформального спілкування із президентом України позиція африканських лідерів змінилася, зокрема президента Південно-Африканської Республіки.

"Індія - хороші конструктивні відносини…Від Індії ми чуємо підтримку необхідності миру в нашій державі. Жодних альтернативних планів миру Індія не висловлювала…", - сказав він.

Коментуючи відносини із Китаєм, у Зеленського наголосили на готовності до діалогу на вищому рівні. Зокрема, про розмову президента України із лідером Китаю Жовква говорив із обережним оптимізмом.

Він нагадав, що тоді йшлося про залучення Китаю до питання ядерної безпеки, до питання нелегальної й незаконної депортації українських дітей.

"Це пункти, над якими Китай міг би взяти своє лідерство чи співорганізацію у формулі миру. І ми працюємо над цим з китайською стороною", - сказав заступник керівника ОП.

Крім того, "дуже хорошими" він назвав відносини України із Південною Кореєю, зауваживши, що їхній спектр доволі широкий: від постачання нелетального обладнання для потреб України на полі бою до технологічного співробітництва.

Зокрема, йдеться про співпрацю у контексті відбудови України, спільні проекти в галузі зеленої енергетики та металургії, а також розмінуванні.

"Про все це йшлося під час візиту і, знову ж таки, як результат, встановилися дуже теплі відносини не лише між двома лідерами, а між відповідними представниками. Не про все можемо говорити відкрито, але Південна Корея стала набагато ближчою до України в питанні допомоги, в питанні гуманітарної підтримки…", - сказав Жовква.

Неоднозначна позиція Бразилії щодо війни в Україні

Як раніше повідомляв УНІАН, лідери Бразилії та деяких африканських країн раніше неоднозначно висловлювалися щодо війни в Україні. Протягом останнього року у відносинах із цими країнами, а також із Індією та Китаєм, які займали більш нейтральну позицію у цій війні, почалися певні зрушення.

Зокрема, до України з візитами прибували представники цих країн, які відвідували деокуповані українські населені пункти та бачили наслідки російської агресії в Україні.

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