Заступник голови ОП наголосив, що Банкова не порушує мовних питань.

В Офісі президента прокоментували слова речниці глави держави Юлії Мендель та позицію міністра внутрішніх справ Арсена Авакова про «українську» російську мову.

Про це йшлося в ефірі Радіо НВ.

Читайте такожКремль вчергове пригрозив "захистом росіян" на ДонбасіВ коментарі НВ заступник голови ОП Кирило Тимошенко наголосив, що Банкова не порушує мовних питань. Слова Мендель він назвав «особистою думкою».

«Ми не підіймаємо мовне питання. Це думка окремого прес-секретаря президента і міністра внутрішніх справ щодо того, що немає монополії на російську мову в однієї країни», – висловився Тимошенко.

Що сказала Мендель про російську мову

Раніше прес-секретар президента України Юлія Мендель в ефірі каналу "Дом" заявила, що "українська" російська мова є частиною культурного розмаїття України:

"Українська мова, як і ідентичність, - це куди більше явище, ніж виключно протистояння Росії. І в цьому наше поки ще неусвідомлене багатство. А російська, точніше, українська російська, - це частина культурного розмаїття нашої країни",- зазначила прес-секретар президента. Також Мендель заявила, що російська мова не є власністю Росії.

Мовний омбудсмен, своєю чергою, заявив, що питання мови в Україні треба закрити раз і назавжди.

"В нас є Закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної", є система освіти, є державна влада, яка повинна сприяти розвиткові та функціонуванню української мови як державної. Зрештою, ми маємо зовнішні загрози, на які потрібно зважати", - підсумував Кремінь.

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Автор: Яна Ставська