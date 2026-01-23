Україна готова увійти в Обʼєднані сили Європи: Зеленський назвав умови

Європа може підготувати фінансову базу для таких сил, а Україна надасть військових.

Україна може долучитися до Обʼєднаних сил Європи після завершення війни. Про це в розмові з журналістами заявив президент Володимир Зеленський.

"Всі розуміють, що в нас найбільша та найдосвідченіша армія з реальним досвідом війни. Всі це розуміють. Тому що в нас війна. І тому основою для обʼєднаних сил Європи могла б бути українська армія. Для цього потрібно зробити кілька кроків, на які в України на сьогодні немає часу", - зауважив президент.

Він пояснив, що це юридичні та бюрократичні кроки, а також кроки із залучення фінансування, на які наразі у влади немає часу.

Відео дня

"Ми фокусуємося на фронті", – пояснив Зеленський.

Що може зробити Україна і Європа

Він зазначив, що якраз Європа може підготувати всю фінансову базу для створення таких сил. А Україна надасть армію, в якій після війни, багато людей захочуть залшитися.

"Будуть люди, які захочуть шукати іншу роботу, зарплату, напрямок життя. Але не хочеться втрачати їхній досвід. Для цього треба додаткова сильна фінансова підтримка цих людей, щоб вони захотіли залишитися у війську. Для цього потрібне джерело і Європа може його знайти. Це один з фундаментальних кроків, щоб залишилися люди з досвідом. Потім вони передадуть знання, технології", – додав Зеленський.

Що вже зробила Україні

Президент зазначив, що Україна вже зробила великий внесок у майбутні Обʼєднані сили, використовуючи західне озброєння в реальних бойових умовах.

"Україна з самого початку війни, коли брала й використовувала європейську, американську чи іншу зброю, багато всього показала. Скоригувала артилерію, показала, які снаряди працюють, а які ні у сучасній війні. Тобто, всі ці знання передавали партнерам. Так само з дронами. Це зараз вони не працюють. А в перші дні війни це була велика допомога", – зауважив президент.

Водночас він нагадав, що Росія планує до 2030 року наростити кількість своїх сил на рівні 2,5 млн особового складу. І йдеться саме про підготовлених людей з досвідом війни.

"Принаймні 1,5 млн з досвідом війни в них є. Що стосується європейських сил, ми говоримо не лише про кількість, а й про можливість, досвід. І без української армії, без мільйона українців не обійтися. І це буде основною армії", – зазначив Зеленський.

Обʼєднані сили Європи: що відомо

Раніше президент Зеленський розкритикував Європу за те, що протягом року вона не здійснила жодних кроків до створення Обʼєднаних сил. Він зазначив, що мова повинна йти про щонайменше 3 млн людей. Також дуже важливим аспектом став би обмін технологіями, зазначив президент.

Вас також можуть зацікавити новини: