За рік Європа не зробила жодного кроку до створення об'єднаної армії, - Зеленський

За словами президента, Україна може стати частиною об'єднаних збройних сил Європи.

Європа за рік не зробила жодного кроку до створення об'єднаної армії, можливо, зараз задумається про це, враховуючи нинішні виклики. Про це президент України сказав під час онлайн-брифінгу для журналістів у WhatsApp.

Він нагадав, що минулого року говорив про спільні об'єднані Збройні сили Європи.

"З урахуванням, безумовно, що у кожній країні залишиться своя суверенна армія, але об'єднані Збройні сили мають бути, які готові реагувати. Як мінімум, має бути 3 млн. Через те, які взагалі є виклики. Я з цією пропозицією звернувся до лідерів, як мінімум Європи минулого року. Рік пройшов, скажу відверто, жодного кроку на зустріч до цієї ідеї ніхто не зробив. Може, зараз через всі ці виклики лідери Європи трішки задумаються про це", - наголосив глава держави.

Водночас він уточнив, що об’єднана армія Європи не означає конкуренцію зі Сполученими Штатами.

"Ні, просто Європа - окремий континент, який має мати свою окрему сильну армію. Це не значить, що можна руйнувати НАТО, ні, в жодному разі. Це окремо. Збройні сили Європи. Україна, безумовно, буде одним із фундаментальних внесків посилення такої армії. Може стати, якщо лідери будуть підтримувати таку ідею. І тут не тільки про армію, яка має складатись, на мою думку, не менше 3 млн людей, а про те, що це й обмін технологіями, які дуже важливі", - пояснив Зеленський.

Він підкреслив, що Україна має досвід війни, тому ділиться своїми технологіями з партнерами.

"І ми даємо інші технології, як працює та чи інша зброя. Без нашого досвіду, під час війни, деякі країни навіть не знали б реально, як їхня зброя працює. Не вся працює дуже добре, але вони її перероблюють завдяки нашим всім процесам і нашим інженерам. Ми їм дуже допомагаємо. Тому це не тільки армія, це й обмін технологіями", - зауважив президент.

Інші заяви президента

Як повідомляв УНІАН, Зеленський наголосив, що Росія є ворогом України, тому він не уявляє, як Україна може бути у "Раді миру" Трампа.

Глава держави підтвердив, що Україна отримала запрошення долучитись до цієї організації. Також президент розповів, яке має ставлення до того, що нібито до цієї "Ради миру" також запрошують Росію і Білорусь.

Крім того, Зеленський назвав головну умову для зустрічі з Трампом у Давосі. За його словами, він готовий буде поїхати туди, якщо буде рішення щодо ППО чи енергетичних пакетів.

"А якщо поїду, то впевнений, що наші команди про це говорять, тоді зустріч (з Дональдом Трампом) буде. І ця зустріч завжди з якимось результатом. Безумовно, завжди зустрічі з США повинні закінчуватися конкретикою, конкретними результатами для посилення України або наближення до закінчення війни. І якщо документи готові, будемо зустрічатися", - сказав президент.

