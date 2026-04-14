Україна і Норвегія підписали декларацію про оборонну співпрацю

Президент України Володимир Зеленський і премʼєр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере підписали спільну декларацію про поглиблення співпраці у сфері оборони та безпеки.

Як передає кореспондент УНІАН, підписання відбулося під час зустрічі лідерів держав в Осло. Стере наголосив, що Україна залишається ключовим пріоритетом для закордонної політики Норвегії.

Як запевнив норвезький прем’єр, його країна є непохитним прихильником боротьби України за незалежність та її права на самозахист. Він зазначив, що Норвегія робить важливі внески, і Україна є першим одержувачем норвезької допомоги.

"Але це не є одностороннім рухом. Це взаємна співпраця. І ми домовилися працювати над стратегічним партнерством між Норвегією і Україною, тому що Україна багато чого надає у відповідь. По-перше, боротьба України – це боротьба за ключові цінності в нашій Європі. Чинить опір агресії, окупації, захищає демократію і незалежність. Але, по-друге, ми можемо повчитися на досвіді, який Україна здобуває у цій важкій боротьбі з російською агресією. І ми хочемо організувати це в рамках стратегічної співпраці, де ми також можемо обмінюватися досвідом у дусі партнерства" – пояснив Стере.

Він додав, що для Норвегії вкрай важливо вчитися на цьому досвіді та адаптувати власні збройні сили.

За його словами, посилення партнерства відбудеться у галузі спільного виробництва дронів як в Україні, так і в Норвегії. Також країни є партнерами в енергетичній галузі.

Своєю чергою, президент Зеленський повідомив, що детально обговорив з норвезьким прем’єром співпрацю щодо виробництва і застосування дронів. Україна вже ділиться своїм досвідом із країнами Близького сходу і Перської затоки.

"Ми покращуємо оборону проти дронів типу "Шахед". І ми також вважаємо, що це теж треба зробити в Європі. І звісно, ми готові поділитися усім із нашими партнерами, з Норвегією, і з приватним сектором, і усіма країнами. І сьогодні ми розпочинаємо дронову угоду з Норвегією. Тепер наші команди опрацьовують деталі", – сказав Зеленський.

Подробиці майбутньої співпраці між Україною та Норвегією

Як повідомляє Офіс президента, Україна та Норвегія зробили перший крок до дронової угоди (Drone Deal).

Разом з тим, у спільній декларації про поглиблення співпраці у сфері оборони та безпеки визначені ключові напрями співпраці. Зокрема, йдеться про посилення оборонних спроможностей України.

"Це забезпечать військова допомога з боку Норвегії та розвиток партнерства у сфері технологій. Пріоритети – протиповітряна оборона, безпілотні системи, радіоелектронна боротьба, морська безпека, логістика та матеріально-технічне забезпечення", – йдеться у повідомленні.

Також Україна й Норвегія розвиватимуть спільне виробництво, обмінюватимуться технологіями та масштабуватимуть свої виробничі можливості. У документі передбачена підтримка української дронової індустрії.

"Окремий фокус – створення інтегрованих багаторівневих систем протиповітряної та протиракетної оборони. Лідери домовилися залучати партнерів, щоб разом працювати над збільшенням виробництва ракет для ППО", – сказано у заяві.

Допомога Україні від Норвегії

Як повідомляв УНІАН, Норвегія надає Україні близько 9 мільярдів доларів фінансування на 2026 рік у рамках чергового пакета військової та цивільної допомоги Україні.

Президент Зеленський переконаний, що кожен прояв подібної підтримки послаблює російські наміри "нав'язати Європі страх і розгубленість".

Зазначимо, що в січні Норвегія виділила 400 мільйонів доларів на задоволення потреб України в енергетичній сфері, а також на бюджетну підтримку.

