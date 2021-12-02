Лукашенка розглядають як відкриту загрозу у будь-якому разі

Влада не виключає участі білоруських збройних сил у вторгненні на територію України, але поки не бачить прямої військової загрози.

Про це йшлося в інтерв’ю очільника МЗС України Дмитра Кулеби латиському виданню Sargs.lv.

Читайте такожЛукашенко пустився берега: говорить про готовність стати на бік РФ у разі "агресії України" (відео)Коментуючи можливу участь збройних сил Білорусі у вторгненні в Україну, Кулеба заявив:

"Ми розглядаємо цей сценарій на дуже серйозному рівні. Ми не виключаємо таку можливість".

Водночас міністр зазначив, що українська влада поки не бачить свідчень того, що Білорусь готується до нападу або сприяє вторгненню РФ.

"Поки що ми не бачимо, що білоруська армія готується до операцій проти України, або що білоруське керівництво може дозволити Росії використовувати свою територію для організації вторгнення", - заявив Кулеба.

Очільник МЗС також наголосив, що хоча пряма військова загроза з боку Білорусі відсутня, Мінськ продовжує бути "частиною агресивної зовнішньої політики Росії".

"Заява Лукашенка щодо визнання Криму складовою Росії, а також гібридне вторгнення, здійснене його режимом проти Латвії, Литви та Польщі, робить його відкритою загрозою. На цю загрозу потрібно відповідати", - зазначив Кулеба.

Міністр анонсував скерування значної кількості військовослужбовців на кордон з Білоруссю, утім зазначив, що уряд ще вирішує, де взяти ресурси для цього.

Нагадаємо, раніше УНІАН повідомляв, що в інтерв'ю одіозному кремлівському пропагандистові Дмитру Кисельову Олександр Лукашенко назвав Крим "російським".

"Після референдуму де-юре Крим став російським. І моє відвідування Криму, на що маю повне право, під чиїм воно там протекторатом, керівництвом і чий би не був Крим... Це і Мій Крим", - заявив Лукашенко.

Тоді голова МЗС пообіцяв, що Україна "діятиме за повною програмою", та наголосив, що відвідування Лукашенком Криму завдасть непоправного удару по українсько-білоруським відносинам.

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Автор: Анастасія Печенюк