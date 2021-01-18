Петер Сійярто їде до Києва / REUTERS

Візит міністра закордонних справ Угорщини Петера Сіярто до Києва запланований на 27 січня.

Про це заявив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква в інтерв'ю ТСН.ua, повідомляє прес-служба ОП.

Він зазначив, що в дипломатичному плані 2021 рік починається з візиту до Києва глави МЗС Угорщини.

Читайте такожКулеба розповів про роль Росії у напруженні українсько-угорських відносин

"27 січня на запрошення міністра закордонних справ Дмитра Кулеби міністр закордонних справ Угорщини прибуде до України й проведе низку офіційних зустрічей. До слова, буде обговорюватися весь комплекс питань", – сказав заступник керівника Офісу президента.

Як повідомляв УНІАН, глава українського МЗС Кулеба на брифінгу 14 січня анонсував візит Сійярто до України.

Що цьому передувало: довідка УНІАН

  • Відносини України та Угорщини погіршилися після ухвалення восени 2017 року Верховною Радою нового закону про освіту.
  • Угорщина блокує проведення засідань Комісії Україна-НАТО, заявляючи про нібито порушення прав угорців, які живуть в Україні, через положення закону, яким визначено, що мовою освітнього процесу в навчальних закладах є державна мова.
  • Крім того, восени 2020 року під час місцевих виборів угорські посадовці під час відвідувань Закарпаття проводили агітацію за партію "КМКС "Партія угорців України". Київ заборонив їм в'їзд в Україну.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Костянтин Гончаров