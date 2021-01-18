Сійярто проведе низку офіційних зустрічей, на яких обговорюватися весь комплекс двосторонніх питань.

Візит міністра закордонних справ Угорщини Петера Сіярто до Києва запланований на 27 січня.

Про це заявив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква в інтерв'ю ТСН.ua, повідомляє прес-служба ОП.

Він зазначив, що в дипломатичному плані 2021 рік починається з візиту до Києва глави МЗС Угорщини.

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"27 січня на запрошення міністра закордонних справ Дмитра Кулеби міністр закордонних справ Угорщини прибуде до України й проведе низку офіційних зустрічей. До слова, буде обговорюватися весь комплекс питань", – сказав заступник керівника Офісу президента.

Як повідомляв УНІАН, глава українського МЗС Кулеба на брифінгу 14 січня анонсував візит Сійярто до України.

Що цьому передувало: довідка УНІАН

Відносини України та Угорщини погіршилися після ухвалення восени 2017 року Верховною Радою нового закону про освіту.

Угорщина блокує проведення засідань Комісії Україна-НАТО, заявляючи про нібито порушення прав угорців, які живуть в Україні, через положення закону, яким визначено, що мовою освітнього процесу в навчальних закладах є державна мова.

Крім того, восени 2020 року під час місцевих виборів угорські посадовці під час відвідувань Закарпаття проводили агітацію за партію "КМКС "Партія угорців України". Київ заборонив їм в'їзд в Україну.

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Автор: Костянтин Гончаров