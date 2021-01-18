Візит міністра закордонних справ Угорщини Петера Сіярто до Києва запланований на 27 січня.
Про це заявив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква в інтерв'ю ТСН.ua, повідомляє прес-служба ОП.
Він зазначив, що в дипломатичному плані 2021 рік починається з візиту до Києва глави МЗС Угорщини.
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"27 січня на запрошення міністра закордонних справ Дмитра Кулеби міністр закордонних справ Угорщини прибуде до України й проведе низку офіційних зустрічей. До слова, буде обговорюватися весь комплекс питань", – сказав заступник керівника Офісу президента.
Як повідомляв УНІАН, глава українського МЗС Кулеба на брифінгу 14 січня анонсував візит Сійярто до України.
Що цьому передувало: довідка УНІАН
- Відносини України та Угорщини погіршилися після ухвалення восени 2017 року Верховною Радою нового закону про освіту.
- Угорщина блокує проведення засідань Комісії Україна-НАТО, заявляючи про нібито порушення прав угорців, які живуть в Україні, через положення закону, яким визначено, що мовою освітнього процесу в навчальних закладах є державна мова.
- Крім того, восени 2020 року під час місцевих виборів угорські посадовці під час відвідувань Закарпаття проводили агітацію за партію "КМКС "Партія угорців України". Київ заборонив їм в'їзд в Україну.
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