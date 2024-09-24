Він зазначив, що економіка Путіна і його здатність посилати сотні тисяч росіян на смерть "не безмежні".

Війна в Україні може завершитися лише тоді, коли російський лідер Володимир Путін визнає, що не зможе досягти своїх цілей. Однак зараз він ще "не дійшов такого висновку", заявив в інтерв’ю MSNBC міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

"Ця війна закінчиться лише коли Путін вирішить, що вторгнення було помилкою і він не досягне своїх цілей прийнятною ціною. І він ще не на цьому етапі", - зазначив глава МЗС Польщі.

Водночас він зазначив, що "його (Путіна) економіка і його здатність посилати сотні тисяч росіян на смерть не безмежні". І якщо союзники не зупиняться на досягнутому, цю війну можна закінчити, відновивши міжнародне право та міжнародні кордони.

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Оцінюючи план перемоги Володимира Зеленського, який він має представити найближчими днями президенту США Джо Байдену, глава МЗС Польщі висловився за підтримку надання Заходом військової допомоги.

"Україна має власну оборонну промисловість, якій не вистачає ресурсів, яка має певні вільні потужності, і кілька мільярдів доларів могли б їм дуже допомогти, щоб Путін зрозумів, що він не може перемогти", - наголосив він.

Сікорський нагадав, що вторгнення України в Курську область перенесло війну на територію Росії, тож "навіть російські пропагандисти починають розуміти, що все йде не так, як планувалося".

При цьому він зазначив, що для досягнення миру обидві країни мають відвести війська на свої міжнародно визнані кордони.

Коли та як закінчиться війна

Під час візиту США президент Володимир Зеленський зробив оптимістичну заяву щодо можливого закінчення війни з Росією, заявивши в інтерв'ю ABC News, що кінець війни "ближче, ніж ми вважаємо".

А президент Чеської Республіки Петр Павел заявив, що Україні "потрібно буде бути реалістом" щодо перспектив повернення територій, окупованих росіянами, і найімовірнішим результатом війни буде те, що частина української території тимчасово опиниться під російською окупацією.

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