73% зберігають віру, що через 10 років Україна буде процвітаючою країною в складі ЄС, але рік тому таких було 88%.

Кількість українців, які вірять в те, що через 10 років наша держава буде успішною країною у складі Європейського союзу, зменшилась.

Про це свідчать результати опитування, яке провів Київський міжнародний інститут соціології (КМІС).

"Ми дійсно спостерігаємо зростання песимістичних настроїв (з 5% до 19% стало більше тих, хто вважає, що через 10 років Україна буде країною із зруйнованою економікою та великим відтоком людей). Проте переважна більшість українців (73%) все одно зберігають віру, що через 10 років Україна буде процвітаючою країною в складі ЄС (у жовтні 2022 року таких було 88%)", - йдеться у повідомленні КМІС.

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Результати опитування свідчать, що у всіх регіонах більшість населення вважають, що в майбутньому Україна буде процвітаючою країною в складі ЄС. Відносно найменше таких на Сході, де 67% мають оптимістичні погляди (а песимістичні погляди поділяють 25%). В інших регіонах 73-76% оптимістично дивляться на майбутнє країни (песимістично – 16-19%).

"Незалежно від віку більшість українців оптимістично дивляться в майбутнє. Утім, варто звернути увагу, що більш молоді респонденти були трохи більше песимістичні. Зокрема, серед респондентів у віці 18-29 років 68% оптимістично дивляться на майбутнє України через 10 років, а песимістично – 26%", - заявили в КМІС.

Опитування проведено 29 листопада-9 грудня 2023 року методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням). Опитано 1031 респондента, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Опитування проводилося з дорослими (у віці 18 років і старше) громадянами України, які на момент опитування проживали на території України (у межах, які контролювалися владою України до 24 лютого 2022 року). До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролювалися владою України до 24 лютого 2022 року (АР Крим, м. Севастополь, окремі райони Донецької та Луганської областей), а також опитування не проводилося з громадянами за кордоном.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищувала 3,4% для показників, близьких до 50%, 3,0% для показників, близьких до 25%, 2,1% - для показників, близьких до 10%, 1,5% - для показників, близьких до 5%.

Життя в Україні - що думають громадяни

Громадяни України досить скептично оцінюють економічну ситуацію в країні: у травні 2021 року, за вісім місяців до початку повномасштабної війни, 60% опитаних оцінювали її як "дуже погану " або "досить погану" (і лише 5% – як "добру" або "дуже добру", а 32% – як "не погану і не добру.

У вересні-жовтні 2022 року, тобто через сім місяців після початку повномасштабної війни, зросла частка громадян, які оцінювали її як "дуже погану" або "досить погану", до 64,5%.

Ці оцінки покращилися у лютому-березні 2023 року, коли було зафіксоване зниження негативних оцінок навіть порівняно з "довоєнним" періодом: тоді оцінювали економічну ситуацію в країні як "дуже погану" або "досить погану" 55% (4% – як "добру" або "дуже добру", 37% – як "не погану і не добру").

Але, за даними опитування, що було проведене у грудні 2023 року, ці оцінки погіршилися (відповідно 66,5%, 3% і 27%), і зараз на статистично значущому рівні не відрізняються від тих, які спостерігалися у вересні-жовтні 2022 року.

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