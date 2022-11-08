Також президент обговорив ситуацію на фронті.

Президент Володимир Зеленський обговорив ситуацію на фронті й ракетний терор Росії з членом Кабінету президента США, Постійною представницею США при ООН Ліндою Томас-Грінфілд.

Про це він повідомив в Telegram. Президент розповів Томас-Грінфілд про те, що РФ пошкодила майже 40% об’єктів енергетичної інфраструктури України своїми цілеспрямованими атаками.

"Тому першочергове завдання – невідкладне створення повітряного щита над Україною", - заявив глава держави.

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Також, за його словами, окремо вони поспілкувалися про світову продовольчу безпеку.

"Завдяки реалізації зернової ініціативи мільйони людей в країнах Африки, Азії та Європи забезпечуються продовольством. Необхідно, щоб зернова угода продовжувалась і надалі. Україна готова залишатися гарантом світової продовольчої безпеки", - зазначив Зеленський.

Війна РФ проти України: останні новини

Раніше УНІАН вже повідомляв, що в ОП відповіли про можливість переговорів з Росією після деокупації Херсона. Звільнення якоїсь з окупованих територій додасть Україні на переговорах бонусів, вважає Подоляк.

Згодом стало відомо, що Зеленський візьме участь у саміті лідерів G20. Найімовірніше, що це буде онлайн-формат.

8 листопада Зеленський запропонував продовжити воєнний стан та мобілізацію в Україні, проте тексти законопроектів поки що відсутні на сайті Ради.

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